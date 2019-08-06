Beykoz'da denizde akıntıya kapılan iki çocuktan biri kayboldu (1)

BEYKOZ'da denize giren 15'li yaşlarda iki arkadaş akıntıya kapıldı.

BEYKOZ'da denize giren 15'li yaşlarda iki arkadaş akıntıya kapıldı. Çocuklardan biri sahildekiler tarafından kurtarılırken, kaybolan diğer çocuğu bulmak için çalışma başlatıldı

- İstanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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