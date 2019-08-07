BEYKOZ'DA DENİZDE KAYBOLAN ÇOCUĞU ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ
39 dakika önce
Murat KORKMAZ/ İstanbul DHABeykoz Çubuklu Sahilinde Mustafa Özyurt (15) ve arkadaşı Caner Sanli (15) yüzmek için denize girdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:00 Kaynak: DHA
Murat KORKMAZ/ İstanbul
DHA Beykoz
Çubuklu Sahilinde Mustafa Özyurt
(15) ve arkadaşı Caner Sanli (15) yüzmek için denize girdi. Denizde yüzen iki arkadaş bir süre sonra akıntıya kapıldı. Denizde çırpınmaya başlayan iki arkadaşı gören çevredeki vatandaşlar Caner Şanlı'yı denizden kurtararak karaya çıkardı. Mustafa Özyurt ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ve kıyı emniyetine bağlı ekipler sevk edildi. Gece yarısına kadar devam eden arama çalışmalarına ara verildi. Çalışmalar sabah saatlerinde yeniden devam edecek.
Özyurt'un ailesi ve akrabaları çabuklu sahilinde bekleyişi sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Zabıta ekipleri
-Mustafa Özyurt ailesi ve yakınları beklemesi
-Sahilden detaylar
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