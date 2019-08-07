BEYKOZ'DA DENİZDE KAYBOLAN ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNDU
1 saat önce
Beykoz'da arkadaşı ile girdiği denizde akıntıya kapılarak, kaybolan 15 yaşındaki Mustafa Özyurt'un cesedi bulundu.
Beykoz Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:57 Kaynak: DHA
'da arkadaşı ile girdiği denizde akıntıya kapılarak, kaybolan 15 yaşındaki Mustafa Özyurt
'un cesedi bulundu.
Beykoz, Çubuklu Sahilinde 15 yaşındaki Mustafa Özyurt dün arkadaşı Caner Şanlı ile yüzmek için denize girdi. Denizde yüzen iki arkadaş bir süre sonra akıntıya kapıldı. Denizde çırpınmaya başlayan iki arkadaşı gören çevredeki vatandaşlar Caner Şanlı'yı denizden kurtararak karaya çıkardı. Mustafa Özyurt ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ve kıyı emniyetine bağlı ekipler sevk edildi. Özyurt'u aramak için çalışma başlatıldı. Özyurt'un ailesi ve akrabaları Çubuklu Sahilinde arama çalışmalarını takip ederken, ekiplerin çalışmaları sonucunda saat 12.45 sıralarında Mustafa Özyurt'un cansız bedeni bulundu.
Görüntü Dökümü:
-------------
-Olay yerinden görüntüler
Kocaeli'de ekmeğe yüzde 5'lik zam geldi Faizler düşünce vatandaşlar yeniden arayışa geçti! İşte konutta en cazip ilçeler Resmi açıklama yapıldı! Rusya'ya vizesiz seyahat başladı Rusya ile vizesiz seyahat bugünden itibaren başladı: İlk uçuş gerçekleşti