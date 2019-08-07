Son Dakika Haberleri: Beykoz'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
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Beykoz'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

1 saat önce

Beykoz'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan 15 yaşındaki Mustafa Özyurt'u arama çalışmaları devam ediyor.

Beykoz'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor, System.String[]
Beykoz'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan 15 yaşındaki Mustafa Özyurt'u arama çalışmaları devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, dün serinlemek için Çubuklu sahilinden girdiği denizde, bir süre sonra gözden kaybolan 15 yaşındaki Mustafa Özyurt'a henüz ulaşılamadı. Dün başlatılan ve akşam saatlerinde ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.
Özyurt'un ailesinin sahildeki bekleyişi sürüyor.
-Olay
Çubuklu sahilinden dün denize giren 15 yaşındaki Caner Şanlı ile Mustafa Özyurt'un boğulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gören vatandaşlar, denize atlayarak, Caner Şanlı'yı kurtarmıştı.
Gözden kaybolan Özyurt'u bulmak için Deniz polisi, Sahil Güvenlik ekipleri ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin başlattığı arama çalışmalarına, akşam saatlerinde ara verilmişti.
Mustafa Özyurt, Beykoz, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:32 Kaynak: AA
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