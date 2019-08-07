Son Dakika Haberleri: Beykoz'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor
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Beykoz'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

1 saat önce

Beykoz'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan 15 yaşındaki Mustafa Özyurt'u arama çalışmaları devam ediyor.

Beykoz'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan 15 yaşındaki Mustafa Özyurt'u arama çalışmaları devam ediyor.
Alınan bilgiye göre dün, serinlemek için arkadaşıyla birlikte Çubuklu'da denize giren Özyurt ile arkadaşı Caner Şanlı boğulma tehlikesi geçirdi.
Sahilde durumu gören vatandaşlar denize atlayarak, Caner Şanlı'yı kurtardı, ancak Mustafa Özyurt gözden kayboldu.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Deniz polisi, Sahil Güvenlik ekipleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler arama çalışmaları başlattı. Ancak dün bir sonuç alınamayınca aramaya ara verildi.
Sahil Güvenlik ekipleri bugün yeniden denizde kaybolan Mustafa Özyurt'u arama çalışması başlatırken, Özyurt'un yakınlarının da sahilde bekleyişi sürüyor.
Mustafa Özyurt, Beykoz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:48 Kaynak: AA
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