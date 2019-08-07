Son Dakika Haberleri: - Beykoz'da denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
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- Beykoz'da denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

1 saat önce

- Beykoz'da denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldıİSTANBUL - Beykoz'da arkadaşıyla beraber girdiği denizde kaybolan Mustafa Ö.'nün cansız bedenine ulaşıldı.

- Beykoz'da denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
İSTANBUL - Beykoz'da arkadaşıyla beraber girdiği denizde kaybolan Mustafa Ö.'nün cansız bedenine ulaşıldı.
Beykoz'da geçtiğimiz gün yaşanan olayda Mustafa Ö. ile Caner Ş. isimli iki arkadaş yüzmek için girdikleri denizde çırpınmaya başladılar. Caner Ş. bir vatandaş tarafından kurtarılırken Mustafa Ö. ise akıntıya kapılarak kayboldu. Kaybolan genci arama kurtarma çalışmaları bugün de devam etti. Denizde devam eden arama kurtarma çalışmalarında gencin cansız bedenine ulaşıldı. Denizden çıkarılan ceset ambulans ile Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Beykoz, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:51 Kaynak: İHA
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