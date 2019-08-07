- Beykoz'da denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
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- Beykoz'da denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldıİSTANBUL - Beykoz'da arkadaşıyla beraber girdiği denizde kaybolan Mustafa Ö.'nün cansız bedenine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:51 Kaynak: İHA
- Beykoz
'da denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
İSTANBUL - Beykoz'da arkadaşıyla beraber girdiği denizde kaybolan Mustafa Ö.'nün cansız bedenine ulaşıldı.
Beykoz'da geçtiğimiz gün yaşanan olayda Mustafa Ö. ile Caner Ş. isimli iki arkadaş yüzmek için girdikleri denizde çırpınmaya başladılar. Caner Ş. bir vatandaş tarafından kurtarılırken Mustafa Ö. ise akıntıya kapılarak kayboldu. Kaybolan genci arama kurtarma çalışmaları bugün de devam etti. Denizde devam eden arama kurtarma çalışmalarında gencin cansız bedenine ulaşıldı. Denizden çıkarılan ceset ambulans ile Beykoz Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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