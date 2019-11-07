Son Dakika Haberleri: Beykoz'da denize düşen kedi kurtarıldı
Son Dakika Güncel Beykoz'da denize düşen kedi kurtarıldı

Beykoz'da denize düşen kedi kurtarıldı

6 saat önce

Beykoz Sahili'nde denize düşen yavru kedi, çevredeki vatandaşlar ve belediye çalışanları tarafından kurtarıldı.

Beykoz'da denize düşen kedi kurtarıldı, System.String[]

Beykoz Sahili'nde denize düşen yavru kedi, çevredeki vatandaşlar ve belediye çalışanları tarafından kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, vatandaşlar tarihi Paşabahçe Vapuru'ndan bir yavru kedinin denize düştüğünü gördü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kedinin kurtarılması için vatandaşlar ve belediye ekipleri çalışma başlattı.

Uğraşlar sonucu vücuduna ip geçirilerek denizden çıkarılan kedi, vapur içerisine alınarak kurulandı.

Kedi, bakımlarının yapılması için Beykoz Belediyesi veterinerlerine teslim edildi.

Paşabahçe, Beykoz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:18 Kaynak: AA
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