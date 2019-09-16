Son Dakika Haberleri: Beykoz'da denize düşen kişi kayboldu
Son Dakika Güncel Haber

Beykoz'da denize düşen kişi kayboldu

1 saat önce

Beykoz'da balıkçı teknesinde çalışırken denize düşen kişi kayboldu.

Beykoz'da denize düşen kişi kayboldu, System.String[]

Beykoz'da balıkçı teknesinde çalışırken denize düşen kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Anadolukavağı Mahallesi'nde avlama faaliyeti sürdüren teknede çalışan bir kişi, öğle saatlerinde teknenin üzerinde dengesini kaybederek denize düştü.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler arama çalışması başlatırken, havanın kararmasıyla arama faaliyetlerine son verildi.

Ekiplerin arama çalışmalarına sabah devam edeceği öğrenildi.

Beykoz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tayland'da Kaplan Tapınağı'ndan kurtarılan 86 kaplan öldü
ABD Savunma Bakanı Esper'den Aramco açıklaması: Tesisi vuranlara karşılık vereceğiz Canan Karatay gençlik sırrını açıkladı: Doğal beslendiğim için genç ve sağlıklı görünüyorum Diyarbakır'daki terör saldırısı sebebiyle gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Taş tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 22:45:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beykoz'da denize düşen kişi kayboldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]