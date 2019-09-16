Beykoz'da denize düşen kişi kayboldu
1 saat önce
Beykoz'da balıkçı teknesinde çalışırken denize düşen kişi kayboldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:44 Kaynak: AA
Beykoz'da balıkçı teknesinde çalışırken denize düşen kişi kayboldu.
Alınan bilgiye göre, Anadolukavağı Mahallesi'nde avlama faaliyeti sürdüren teknede çalışan bir kişi, öğle saatlerinde teknenin üzerinde dengesini kaybederek denize düştü.
İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler arama çalışması başlatırken, havanın kararmasıyla arama faaliyetlerine son verildi.
Ekiplerin arama çalışmalarına sabah devam edeceği öğrenildi.
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