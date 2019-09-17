Son Dakika Haberleri: Beykoz'da denize düşen kişiyi arama çalışmaları
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Beykoz'da denize düşen kişiyi arama çalışmaları

7 dakika önce

Beykoz'da balıkçı teknesinde çalışırken denize düşen kişi ölü olarak bulundu.

Beykoz'da denize düşen kişiyi arama çalışmaları, System.String[]

Beykoz'da balıkçı teknesinde çalışırken denize düşen kişi ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Anadolukavağı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde avlama faaliyeti sürdüren tekneden düşen kişiyi arama çalışmaları sonuçlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Yusuf Yıldız isimli balıkçının cansız bedenini Anadolukavağı Mahallesi'nin Kale Arkası olarak bilinen bölgesinde buldu.

Balıkçının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Beykoz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:12 Kaynak: AA
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