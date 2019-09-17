Beykoz'da denize düşen kişiyi arama çalışmaları
7 dakika önce
Beykoz'da balıkçı teknesinde çalışırken denize düşen kişi ölü olarak bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:12 Kaynak: AA
Beykoz'da balıkçı teknesinde çalışırken denize düşen kişi ölü olarak bulundu.
Alınan bilgiye göre, Anadolukavağı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde avlama faaliyeti sürdüren tekneden düşen kişiyi arama çalışmaları sonuçlandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Yusuf Yıldız isimli balıkçının cansız bedenini Anadolukavağı Mahallesi'nin Kale Arkası olarak bilinen bölgesinde buldu.
Balıkçının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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