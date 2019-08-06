Son Dakika Haberleri: Beykoz'da denize giren 2 çocuktan biri kurtarıldı
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Beykoz'da denize giren 2 çocuktan biri kurtarıldı

1 saat önce

Beykoz'da denize giren 15 yaşındaki 2 çocuktan biri vatandaşlar tarafından kurtarılırken, diğerini arama çalışmaları sürüyor.

Beykoz'da denize giren 2 çocuktan biri kurtarıldı, System.String[]
Beykoz'da denize giren 15 yaşındaki 2 çocuktan biri vatandaşlar tarafından kurtarılırken, diğerini arama çalışmaları sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Çubuklu sahilinden serinlemek için denize giren Caner Şanlı ile Mustafa Özyurt boğulma tehlikesi geçirdi.
Sahilde durumu gören vatandaşlar denize atlayarak, Caner Şanlı'yı kurtardı, ancak Mustafa Özyurt gözden kayboldu.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi, Sahil Güvenlik ekipleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler arama çalışmaları başlattı.
Deniz yüzeyinde botlarla, deniz altında da dalgıçlar tarafından arama çalışmaları sürdürülüyor.
Bu arada olay yerine gelen Özyurt'un yakınları fenalık geçirdi.
Mustafa Özyurt, Beykoz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:41 Kaynak: AA
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