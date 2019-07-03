Son Dakika Haberleri: Beykoz'da denize giren bir kişi dalgalara kapılarak kayboldu
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Beykoz'da denize giren bir kişi dalgalara kapılarak kayboldu

2 gün önce

Beykoz Riva'da denize giren bir kişi dalgalara kapılarak kayboldu.

Beykoz'da denize giren bir kişi dalgalara kapılarak kayboldu, System.String[]
Beykoz Riva'da denize giren bir kişi dalgalara kapılarak kayboldu.

Riva'da denize giren Suriye uyruklu bir kişi, dalgalara kapılarak kayboldu. Denizde kaybolan şahsı arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Riva'da son 4 günde denize giren 2 kişi de boğulmuştu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:31 Kaynak: İHA
Beykoz, Suriye, Riva, 3. Sayfa
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