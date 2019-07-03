Beykoz'da denize giren bir kişi dalgalara kapılarak kayboldu
27 dakika önce
Beykoz Riva'da denize giren bir kişi dalgalara kapılarak kayboldu.
Beykoz Riva
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:45 Kaynak: İHA
'da denize giren bir kişi dalgalara kapılarak kayboldu. Riva'da denize giren Suriye
uyruklu bir kişi, dalgalara kapılarak kayboldu. Denizde kaybolan şahsı arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Riva'da son 4 günde denize giren 2 kişi de boğulmuştu.
(Zeki İpek/İHA)
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