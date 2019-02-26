Son Dakika Haberleri: Beykoz'da Deponun Çatısı Çöktü

Beykoz'da Deponun Çatısı Çöktü

1 saat önce

Beykoz'da bir deponun çatısı çöktü.

Beykoz'da Deponun Çatısı Çöktü, System.String[]
Beykoz'da bir deponun çatısı çöktü.

Alınan bilgiye göre, Çengeldere Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü yağan karın ağırlığına dayanamayan seramik deposunun çatısında çökme meydana geldi.

İçerisinde seramik ve fayans malzemeleri bulunan deponun çöken çatısının altında o esnada kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:41 Kaynak: AA

Beykoz, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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