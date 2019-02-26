Beykoz'da Deponun Çatısı Çöktü
1 saat önce
Beykoz'da bir deponun çatısı çöktü.
Beykoz
'da bir deponun çatısı çöktü.
Alınan bilgiye göre, Çengeldere Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü yağan karın ağırlığına dayanamayan seramik deposunun çatısında çökme meydana geldi.
İçerisinde seramik ve fayans malzemeleri bulunan deponun çöken çatısının altında o esnada kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, iş yerinde maddi hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:41 Kaynak: AA
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