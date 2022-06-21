Alınan bilgiye göre, Mehmet Taş , idaresindeki 39 FD 450 plakalı kamyonetle, Çavuşbaşı Cumhuriyet ile Edebali caddeleri kesişiminde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için manevra yaptı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beykoz'da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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