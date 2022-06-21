Beykoz'da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Beykoz'da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

21.06.2022 12:24

Beykoz'da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Beykoz'da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Taş, idaresindeki 39 FD 450 plakalı kamyonetle, Çavuşbaşı Cumhuriyet ile Edebali caddeleri kesişiminde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için manevra yaptı.

Frenlerinin tutmadığı öne sürülen kamyonet, yol kenarındaki dereye düşüp yan döndü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan sürücü Taş, sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Kamyonetin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz'da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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