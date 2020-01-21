Beykoz'da dereye yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beykoz'da dereye yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Beykoz'da dereye yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Beykoz'da, Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında dereye yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı.

Beykoz'da, Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında dereye yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erdal T'nin kullandığı 34 SB 1038 plakalı tır, Kuzey Anadolu Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Riva Kavşağı yakınında kontrolden çıktı. Çelik bariyerleri aşan tır, 10 metrelik dere yatağına yuvarlandı. Kazada, tırın sürücüsü aracında sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tırın, sürücüsünün uykusuzluğu nedeniyle kontrolden çıkarak dereye uçtuğu iddia edildi.

Beykoz'da dereye yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı

Beykoz, Selim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Google'a erişim sorunu yaşayan Türkiye'ye birçok ülkeden siber saldırı yapıldı
Asker olan Çağatay Ulusoy'un kamuflajlı fotoğrafı ortaya çıktı Erkeklerde sperm üretimini, kadınlarda yumurta sayısını azaltıyor! Alışveriş fişleriyle ilgili korkutan uyarı Tuğba öğretmenin erkek arkadaşı: Bir gece önce telefonunun şifrelerini yolladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 17:24:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beykoz'da dereye yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]