Üye Girişi
Beykoz'da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldular...O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

Beykoz'da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldular...O anlar kameralara yansıdı

18.09.2021 22:22

Beykoz'da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldular.

Beykoz'da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldular...O anlar kameralara yansıdı

İSTANBUL - Beykoz'da bir çınar ağacı akşam saatlerinde başlayan fırtına sebebiyle kırılarak yola devrildi. Yol kenarında park halinde bulunan bir otomobil ağacın altında kalırken, çevredeki bazı dükkanlar hasar gördü. O sırada kaldırımda bulunan kişilerin ise kıl payı kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı. Ağacın devrildiği anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Beykoz Körfez Caddesinde 20.30 sıralarında yaşandı. Akşam saatlerinde İstanbul genelinde başlayan fırtına ve yağmur ile birlikte bir çınar ağacı cadde üzerine devrildi. Devrilmenin etkisiyle bazı araçlar hasar alırken, yol karşısındaki dükkanlar ağacın düşmesi ile hasar aldı. Kaldırımda bulunan kişiler ise ağacın üzerlerine düşmesinden kıl payı kurtuldu.

Bölgede esnaf olan Melih Babuz," Dükkanımdayken bir anda ben, yalıya gemi girdi falan zannettim. Yani marketi çalıştırıyorum ben de. Tentenin üstünde kaldı ağaç. Yan taraf falan her taraf hasar gördü çok büyük. Çok sıkıntılı işler yani. ya biz anlamadık nasıl olduğunu. Şoka girdik yani o anda. Başka da bir şey yok." dedi.

Beykoz'da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldular...O anlar kameralara yansıdı
Beykoz'da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldular...O anlar kameralara yansıdı
Beykoz'da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldular...O anlar kameralara yansıdı
Beykoz'da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldular...O anlar kameralara yansıdı

İstanbul, Otomobil, Fırtına, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldular...O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bahçede arkadaşlarıyla sohbet eden 19 yaşındaki genç, fenalaşarak hayatını kaybetti 21:50 Bahçede arkadaşlarıyla sohbet eden 19 yaşındaki genç, fenalaşarak hayatını kaybetti Erdoğan'dan gençlerle buluşmada sosyal medya açıklaması: Atılacak adım daha huzurlu hale getirecek 21:29 Erdoğan'dan gençlerle buluşmada sosyal medya açıklaması: Atılacak adım daha huzurlu hale getirecek Okulda büyük skandal! Kütüphanede öğrencileri ters cinsel ilişkiye özendiren kitap bulundu 20:42 Okulda büyük skandal! Kütüphanede öğrencileri ters cinsel ilişkiye özendiren kitap bulundu
Bizim çocukların maçında ortalık savaş alanına döndü! Lens taraftarları sahaya inip, Lille tribünlerine koştu 19:49 Bizim çocukların maçında ortalık savaş alanına döndü! Lens taraftarları sahaya inip, Lille tribünlerine koştu Falcao, La Liga'ya müthiş döndü! Sonradan oyuna girdiği maçta şov yaptı 19:03 Falcao, La Liga'ya müthiş döndü! Sonradan oyuna girdiği maçta şov yaptı Ünlü şarkıcı takdir topladı! Kızı istedi, Tarkan etek giydi 18:49 Ünlü şarkıcı takdir topladı! Kızı istedi, Tarkan etek giydi
Korktuğu için aşı olmayan 65 yaşındaki nine ile hemşire arasındaki diyalog herkesi güldürdü 18:13 Korktuğu için aşı olmayan 65 yaşındaki nine ile hemşire arasındaki diyalog herkesi güldürdü Azerbaycan uyruklu kadının ev sahibi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı 17:29 Azerbaycan uyruklu kadının ev sahibi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:49 Ünlü şarkıcı takdir topladı! Kızı istedi, Tarkan etek giydi
18:30 "Serok Ahmet" tartışmasında Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye sert yanıt: Artık bir dersi hak etti
18:13 Trabzonspor, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 1-0'la geçen bordo-mavililer rekor kırdı
17:46 Polisin "Dur" ihtarına uymayıp ateş açarak 4 polisi yaralayan şahıslar zaten aranıyormuş
17:43 Bodrum'da sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı
17:42 Son Dakika! Dev derbide Kanarya farka boğuldu! Cevat Soydaş Turnuvası'nda Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko'yu 91-75 yendi
17:34 Market camını balyozla kırıp, sigara çaldılar
17:19 TRT'den Rıdvan Dilmen açıklaması: Yüksek maaş iddiaları asla doğru değil
17:17 Yedek kulübesine çekilen Diagne, Fatih Terim'i hedef alan bir paylaşımda bulundu
Rıdvan Dilmen maaşıyla ilgili iddialara canlı yayında yanıt verdi: TRT'den 1 TL para almadım Rıdvan Dilmen maaşıyla ilgili iddialara canlı yayında yanıt verdi: TRT'den 1 TL para almadım         
22:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto para yatırımcısını yıkacak sözler: Kripto para ile mücadelemiz var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto para yatırımcısını yıkacak sözler: Kripto para ile mücadelemiz var         
21:44
Müthiş geri dönüş! Beşiktaş, deplasmanda 2 farklı geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti Müthiş geri dönüş! Beşiktaş, deplasmanda 2 farklı geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti         
20:53
İBB tesislerinde 27 yıl sonra ilk kez alkol satışı yapılması tepki çekti İBB tesislerinde 27 yıl sonra ilk kez alkol satışı yapılması tepki çekti         
19:49
Son Dakika: Türkiye'de 18 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 221 kişi vefat etti, 26 bin 161 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 221 kişi vefat etti, 26 bin 161 yeni vaka tespit edildi         
19:31
DEVA Partisi tarafını seçti! Babacan DEVA Partisi tarafını seçti! Babacan "Kesinlikle Cumhur İttifakı'nda yer almayacağız" diyerek noktayı koydu         
19:01
"Serok Ahmet" tartışmasında Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye sert yanıt: Artık bir dersi hak etti         
18:31
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damgası! 5.4 puanla zirvede yer aldı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damgası! 5.4 puanla zirvede yer aldı         
17:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine İmamoğlu'ndan yanıt: Gündem değiştirme çabasına alet olmayacağım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine İmamoğlu'ndan yanıt: Gündem değiştirme çabasına alet olmayacağım         
17:03
Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, "Neden yakıyorsun?" sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum         
16:16
Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik annesiyle fotoğrafını paylaştı, herkes ablası zannetti Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik annesiyle fotoğrafını paylaştı, herkes ablası zannetti         
16:06
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu         
14:35
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti         
13:56
Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim         
13:02
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı         
10:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2021 22:36:23. #1.12#
SON DAKİKA: Beykoz'da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldular...O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement