Beykoz'da "Dijital Yetkinlikler ve Girişimcilik Merkezi" projesi başladı - Son Dakika

Beykoz'da "Dijital Yetkinlikler ve Girişimcilik Merkezi" projesi başladı

İSTANBUL - Beykoz'da çocuk ve gençlere dijital çağın gerektirdiği yetenek ve bilinci kazandıracak, yeni nesillerin üretken ve girişimci yönlerini geliştirecek "Dijital Yetkinlikler ve Girişimcilik Merkezi" projesi başladı.

Beykoz Belediyesi ve Türk-Alman Üniversitesi işbirliğiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonu, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)'nın hibe desteğiyle kurulacak merkezde, 10-24 yaş grubundaki 450 çocuk ve gence eğitim verilecek, aile ve öğretmenlerle birlikte toplam bin kişiye ulaşılacak.

İlçedeki gençleri akademisyenler eşliğinde dijital çağın gerekleriyle donatacak ve geleceğe hazırlayacak proje, iştirakçi kurumlardan temsilcilerin katıldığı toplantıyla kamuoyuna sunuldu.

Çocuk ve gençlere farkındalık ve etik davranış bilinci kazandırılacak

Proje kapsamında uzmanlar tarafından verilecek eğitimler, "Gençler İçin Temel Dijital Eğitim", "Gençler İçin Profesyonel Dijital Yetkinlik Eğitimleri" ve "Dijital Yetkinlikler Uygulama Atölyeleri" konu başlıklarından oluşacak. Beykozlu çocuk ve gençlere dijital dünyada güvenle var olma kabiliyeti kazandıracak proje kapsamında ilk olarak, günlük hayatın yanı sıra eğitim ve iş hayatında sık kullanılan dijital araçlar ve temel bilgisayar programları öğretilecek. Merkezdeki eğitimlerin ikinci adımında dijital platformların doğru kullanımı konusunda farkındalık ve etik davranış bilinci kazandırmaya yönelik programlar uygulanacak ve aynı zamanda eleştirel düşünce desteklenecek.

Projenin son aşamasında iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle buluşmalar organize edilecek ve başarılı olan gençlere mentorluk sağlanacak.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Dijital Yetkinlikler ve Girişimcilik Merkezimizin aynı zamanda ilk faaliyetiyle ilgili bir açılış yapmış oluyoruz. Türk Alman Üniversitemizle yaklaşık 1 buçuk yıldır sürdüregeldiğimiz bir çalışma var. Bu proje de o bağlamda değerlendirilebilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve İstanbul Kalkınma Ajansı bizim bu projemizde bize çok büyük katkılar verecek, vermeye de başladılar. Sizlerin huzurunda bakanlığımıza ve İstanbul Kalkınma Ajansı'na çok çok teşekkür ediyoruz. Kaymakamıma huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyoruz. Beraber çalıştığımız Türk Alman Üniversitesi Türkiye'nin gözde üniversitelerinden bir tanesi. Rektör hocamız, rektör yardımcımız ve diğer hocalarımız buradalar. Bizimle birçok projede olduğu gibi bu projeyi de paydaş olarak yürüteceğiz" dedi.

Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Elif Posos Devrani, "Dijital Yetkinlikler ve Girişimcilik Merkezi'nde aslında bizim temel eğitimler ve profesyonel eğitimler olmak üzere iki alanda farklı çalışmalarımız olacak. Temel eğitimlerde özellikle dijital eşitsizliği Beykoz bölgesinde gençler nezdinde bertaraf etmeyi amaçlıyoruz. Bunun için de dijital vatandaşlık yetkinliklerinin çeşitli segmentlerde, farklı gruplara, sadece çocuklar ve gençler değil hem ebeveynler, hem de öğretmenleri de gözeterek kapsamlı bir eğitim çalışması içerisinde topluma kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Türk Alman Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürü Mona Aykul, "Dijital Yetkinlikler ve Girişimcilik Merkezi'nde öğrencilerin, gençlerin ve ebeveynlerle birlikte öğretmenlerin de dijital yetkinlikler konusunda farkındalığını ve bilinç seviyesini arttırmaya yönelik belli eğitim programları tasarladık. Eğitim programlarının aynı zamanda bir dijital platforma dönüştürülüp, sürdürülebilir bir sisteme dönüştürmeyi, dijital yetkinlikler ve girişimcilik merkezinde hem öğrencilerin, gençlerin ve ebeveynlerle birlikte öğretmenlerin de dijital yetkinlikler konusunda farkındalığını ve bilinç seviyesini arttırmaya yönelik belli eğitim programları tasarladık. Bu eğitim programlarını aynı zamanda bir dijital platforma dönüştürülüp, sürdürülebilir bir sisteme dönüştürmeyi hedefliyoruz. Amacımız Beykoz bölgesinde yaşayan çocuk ve gençlere yeni ufuklar açmak ve sürdürülebilir bir sistem ile bu platformu ve bu eğitim tasarımını devam ettirmek ve olabildiğince çok öğrenciye ulaşmaktır" dedi.