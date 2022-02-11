Beykoz'da aç kalan domuzlar şehre indi... O anlar kamerada - Son Dakika

Beykoz'da aç kalan domuzlar şehre indi... O anlar kamerada

İSTANBUL Beykoz'da ormanlık alanda aç kalan domuzlar şehre indi. O anlar, aracıyla seyir halinde olan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beykoz'da olumsuz hava koşulları nedeniyle aç kaldıkları tahmin edilen 4 domuz dün gece saatlerinde şehre indi. Yuşa Yolu çevresinde görülen domuzların yiyecek arayışı o esnada yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde yol kenarında bulunan yaban domuzlarının ağaç diplerinde gezerek yiyecek aradığı görülüyor.