BEYKOZ'DA DÖRDÜNCÜ KATTAN DÜŞEN GENÇ AĞIR YARALANDI - Son Dakika

BEYKOZ'DA DÖRDÜNCÜ KATTAN DÜŞEN GENÇ AĞIR YARALANDI

30.12.2020 04:04
BEYKOZ'DA DÖRDÜNCÜ KATTAN DÜŞEN GENÇ AĞIR YARALANDI, System.String[]

Beykoz'da evlerinin dördüncü katında bulunan mutfak penceresinden düşen lise öğrencisi genç ağır yaralandı.

Beykoz'da evlerinin dördüncü katında bulunan mutfak penceresinden düşen lise öğrencisi genç ağır yaralandı.

Olay saat 02.30 sıralarında Rüzgarlıbahçe Mahallesi Panorama Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, evde herkesin uyuduğu sırada kalkıp mutfağa giden lise öğrencisi Bekir Değirmencioğlu henüz bilinmeyen bir nedenle mutfağın açık olan penceresinden aşağı düştü. Dördüncü kattan beton zemine çakılan genç ağır yaralandı.

Sesi duyan komşuların haber vermesi ile düşen genci fark eden ailesi sağlık ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri dördüncü kattan düşerek beton zemine çakılan ve ağır yaralanan genci olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Aynı binada oturan ve sese uyanan Yaşar Kara yaşananlarla ilgili olarak; "Gece uyuyordum ben, çocuğun yatak odası o tarafta olduğu için, çocuk geldi, 'Baba küt diye bir ses geldi' dedi. Üst kattaki komşunun hanımı düştü diye düşündük. Çünkü iki gün önce düşmüştü, aynı ses gelmişti. Birisi aşağıda feryat edip bağırıyor dedi.  Ben de hemen ev sahibini aradım, dışarı bak birisi bağırıyor dedim. Sonra polis ve 112'yi aradık" şeklinde konuştu.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- İstanbul

Panorama, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYKOZ'DA DÖRDÜNCÜ KATTAN DÜŞEN GENÇ AĞIR YARALANDI - Son Dakika


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