Beykoz'da dorsesi açık kalan hafriyat kamyonu viyadüğe çarptı - Son Dakika
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Beykoz'da dorsesi açık kalan hafriyat kamyonu viyadüğe çarptı

04.04.2022 15:23
Beykoz'da dorsesi açık kalan hafriyat kamyonu viyadüğe çarptı

BEYKOZ'da dorsesi açık kalan hafriyat kamyonu viyadüğe çarptı.

BEYKOZ'da dorsesi açık kalan hafriyat kamyonu viyadüğe çarptı. Kamyon şoförü kazayı yara almadan atlatırken viyadüğe asılı kalan dorse vinçle indirildi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye bağlantı yolunda meydana geldi. Ümraniye istikametine giden 34 ERJ 819 plakalı hafriyat kamyonunun dorsesi açıldı. Dorse, bağlantı yolunda bulunan viyadüğe çarptı. Dorse viyadükte asılı kalırken, kamyon 100 metre ileride durabildi. Şoför kazayı yara almadan atlattı. Kaza sebebiyle bağlantı yolunda tek şerit trafiğe kapatıldı. Dorse ise vinçle kurtarıldı.


- İstanbul
Beykoz'da dorsesi açık kalan hafriyat kamyonu viyadüğe çarptı
Beykoz'da dorsesi açık kalan hafriyat kamyonu viyadüğe çarptı
Beykoz'da dorsesi açık kalan hafriyat kamyonu viyadüğe çarptı
Beykoz'da dorsesi açık kalan hafriyat kamyonu viyadüğe çarptı
Beykoz'da dorsesi açık kalan hafriyat kamyonu viyadüğe çarptı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beykoz'da dorsesi açık kalan hafriyat kamyonu viyadüğe çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beykoz'da dorsesi açık kalan hafriyat kamyonu viyadüğe çarptı - Son Dakika
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