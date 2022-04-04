Beykoz'da dorsesi açık şekilde ilerleyen kamyon viyadüğe çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Beykoz'da dorsesi açık şekilde ilerleyen kamyon viyadüğe çarptı

04.04.2022 15:07
Beykoz'da dorsesi açık şekilde ilerleyen kamyon viyadüğe çarptı

Beykoz'da, Kuzey Marmara otoyolu bağlantı yolunda hafriyat kamyonunun seyir halindeyken açılan dorsesi, viyadüğe çarparak asılı kaldı.

Beykoz'da, Kuzey Marmara otoyolu bağlantı yolunda hafriyat kamyonunun seyir halindeyken açılan dorsesi, viyadüğe çarparak asılı kaldı. Dorsenin bir ucunun yolda, bir ucunun da viyadükte kalacak şekilde askıda kalması ilginç görüntülere sahne oldu. Çarpışmanın etkisiyle dorseden ayrılan kamyon ise 100 metre ilerledikten sonra durabildi.

Kaza, Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Ümraniye istikametine seyir halinde olan 34 ERJ 819 plakalı Ford marka hafriyat kamyonunun bilinmeyen bir nedenle dorsesi açıldı. Kamyonun açık olan dorsesi, yolun üstünden geçen viyadüğe çarptı. Viyadüğe çarpan kamyonun dorsesinin bir ucu yolda, bir ucu viyadükte asılı kalırken, çarpışmanın etkisi ile dorseden ayrılan kamyon 100 metre ileride durabildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler asılı kalan dorseyi vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı. Kaza sebebiyle bağlantı yolunda tek şerit trafiğe kapatıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Beykoz'da dorsesi açık şekilde ilerleyen kamyon viyadüğe çarptı
Beykoz'da dorsesi açık şekilde ilerleyen kamyon viyadüğe çarptı
Beykoz'da dorsesi açık şekilde ilerleyen kamyon viyadüğe çarptı
Beykoz'da dorsesi açık şekilde ilerleyen kamyon viyadüğe çarptı
Beykoz'da dorsesi açık şekilde ilerleyen kamyon viyadüğe çarptı

YORUMLAR
500
BEYKOZ'DA DORSESİ AÇIK KALAN HAFRİYAT KAMYONU VİYADÜĞE ÇARPTI BEYKOZ'DA DORSESİ AÇIK KALAN HAFRİYAT KAMYONU VİYADÜĞE ÇARPTI Beykoz'da kamyonun seyir halindeyken açılan dorsesi çarptığı viyadükte asılı kaldı Beykoz'da kamyonun seyir halindeyken açılan dorsesi çarptığı viyadükte asılı kaldı

Ümraniye, Marmara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da dorsesi açık şekilde ilerleyen kamyon viyadüğe çarptı - Son Dakika


Son Dakika
15:20 Yeni TFF başkanı kim olacak? İşte o adaylar
15:17 Seyyar simit satan kadının "Sen çöpçüsün, pisliksin" sözlerine üzülen temizlik görevlisi kadın gözyaşlarını tutamadı
15:17 Genç kadın "annem bana beddua etti" dedi, Nihat Hatipoğlu canlı yayında anneye seslendi
15:05 DSÖ dünya nüfusunun neredeyse tamamının sağlıksız hava soluduğunu açıkladı
14:52 Öcalan'ın doğum günü kutlamasına izin çıkmadı: Halfeti'de güvenlik güçleri ile grup arasında gerginlik
14:50 Trafiğe kapanan Bolu Dağı Tüneli bugün saat 16.00'da yeniden açılacak
14:29 Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den istifa kararı
14:28 Son seçimi tutturan şirketten yeni rakamlar: ORC'ye göre Millet ile Cumhur arasındaki fark 3,6'ya çıktı! AK Parti'nin oranı 28,4
14:25 Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra buluştu!
14:22 Galatasaray'da yeni gelişme: Dursun Özbek başkanlığa aday olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 15:31:44. #1.11#
SON DAKİKA: Beykoz'da dorsesi açık şekilde ilerleyen kamyon viyadüğe çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement