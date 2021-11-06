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Yolu boş bulan trafik magandası drift atarak böyle ilerledi - Son Dakika

Yolu boş bulan trafik magandası drift atarak böyle ilerledi

06.11.2021 12:22

Yolu boş bulan trafik magandası drift atarak böyle ilerledi Beykoz'da boş yolu bulan trafik magandası drift yaparak ilerledi.

Yolu boş bulan trafik magandası drift atarak böyle ilerledi

İSTANBUL - Beykoz'da boş yolu bulan trafik magandası drift yaparak ilerledi. Sürücünün lüks otomobili ile yan yan ilerlediği o anlar kameraya yansıdı.

Beykoz'da araç trafiğinin yoğun olmadığı yolu bulan trafik magandası drift yapmayı ihmal etmedi. Sürücü, lüks otomobili ile yolda yanlayarak ilerledi. Sürücünün trafiğe kapalı yolda drift yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Yolu boş bulan trafik magandası drift atarak böyle ilerledi
Yolu boş bulan trafik magandası drift atarak böyle ilerledi
Yolu boş bulan trafik magandası drift atarak böyle ilerledi
Yolu boş bulan trafik magandası drift atarak böyle ilerledi
Yolu boş bulan trafik magandası drift atarak böyle ilerledi
Yolu boş bulan trafik magandası drift atarak böyle ilerledi
Yolu boş bulan trafik magandası drift atarak böyle ilerledi

Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolu boş bulan trafik magandası drift atarak böyle ilerledi - Son Dakika


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