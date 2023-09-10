Beykoz'da düğün konvoyunda otomatik tüfekle ateş eden kişi gözaltına alındı

İstanbul Beykoz'da bulunan Halil Ulukurt Tüneli'nin girişinde yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundan bir kişi otomatik tüfekle havaya ateş etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, C.C.B.'yi gözaltına aldı.

OTOMATİK TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ AÇTI

İstanbul'da düzenlenen düğün ve asker eğlencelerine yine magandaların gölgesi düştü. Beykoz'da bulunan Halil Ulukurt Tüneli'nin girişinde yolu kapatan düğün konvoyundan bir kişi otomatik tüfekle havaya defalarca ateş etti.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havaya ateş açtığı belirlenen C.C.B.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan C.C.B., Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

2 BİN 259 PARA CEZASI

Şüpheli C.C.B'ye, "yol kapatma", "saygısızca araç kullanma", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "ön cam filmi kullanmak" gerekçesiyle toplam 2 bin 259 lira para cezası kesildi.

Aracı yediemin otoparkına çektirilen zanlının, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.