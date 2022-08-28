SOSYAL MEDYA FENOMENİ HARUN TAŞTAN'IN OTOMOBİLİ ALEV ALDI - Son Dakika
Üye Girişi

SOSYAL MEDYA FENOMENİ HARUN TAŞTAN'IN OTOMOBİLİ ALEV ALDI

28.08.2022 22:12

BEYKOZ'da dün gece saatlerinde internet fenomeni Harun Taştan'ın otomobili alev alev yandı.

BEYKOZ'da dün gece saatlerinde internet fenomeni Harun Taştan'ın otomobili alev alev yandı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken araç kullanılmaz hale geldi.

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde dün gece saatlerinde internet fenomeni Harun Taştan'ın kullandığı ve içinde 2 kişinin daha bulunduğu otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Durumu fark eden Taştan aracını emniyet şeridine çekti. Taştan ve arkadaşları otomobilden inerken araç alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

YORUMLAR
500
Sosyal medya fenomeni Harun Taştan'ın otomobili seyir halindeyken alev topuna döndü Sosyal medya fenomeni Harun Taştan'ın otomobili seyir halindeyken alev topuna döndü Samsun'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi Samsun'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Kaynak: DHA

Marmara, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOSYAL MEDYA FENOMENİ HARUN TAŞTAN'IN OTOMOBİLİ ALEV ALDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:44 Demet Akalın'a lazer tutarak dalga geçtiler: Hemen alın onu oradan
21:44 Oğuzhan Koç'un yüksek topuklu ayakkabıları düğünün de önüne geçti
21:32 CHP'li Engin Özkoç: Son anket sonuçlarına göre CHP Türkiye'nin birinci partisidir
21:28 Kasımpaşa, Hatayspor'u tek golle devirerek ilk galibiyetini aldı
21:22 Kayserispor evinde Giresunspor'u perişan etti
21:16 AK Parti mücadelede vites artırdı! En kritik seçmen grubu ikna edilecek
21:08 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un en mutlu gününe çok sayıda ünlü eşlik etti
20:37 Cenk Eren ile 76 yaşındaki Ajda Pekkan'ın kasedi ortaya çıktı
20:34 Galatasaray ile Trabzonspor derbisinin ilk 11'leri belli oldu
20:26 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah şahidi Acun Ilıcalı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 22:12:31. #1.13#
SON DAKİKA: SOSYAL MEDYA FENOMENİ HARUN TAŞTAN'IN OTOMOBİLİ ALEV ALDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement