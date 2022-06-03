Beykoz'da durağa çarpan İBB'ye bağlı kamyon, su kanalına devrildi (2)

Beykoz'da İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı hafriyat kamyonu, otobüs durağına çarptıktan sonra Göksu Deresi'ne bağlanan su kanalına devrildi.
Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde ilerleyen hafriyat yüklü 16 BRB 37 plakalı kamyon, refüje çıktıktan sonra Bloklar otobüs durağına çarptı.
Durakta bekleyen yolcular kaçışırken kamyon, Göksu Deresi'ne bağlanan su kanalına devrildi. Kamyon şoförü Mehmet B'nin bu esnada araçtan atlayarak kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İSKİ'ye bağlı görev yapan kamyon, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Öte yandan, kamyon şoförünün kazadan önce araçtan atlama anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
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