Beykoz'da Duvar Çöktü
1 saat önce
Beykoz Kaymakamlığının arkasında bulunan istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç zarar gördü.
Beykoz
Kaymakamlığının arkasında bulunan istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç zarar gördü.
Alınan bilgiye Gümüşsuyu Mahallesi Sümbül Sokak'taki Kaymakamlık
binasının arkasında bulunan otopark bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle istinat duvarı çöktü.
Çökmeyle birlikte İlçe Sağlık Müdürlüğüne ait üç otomobil, enkaz altında kaldı.
Araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis
, olay yerine güvenlik şeridi çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:40 Kaynak: AA
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