Beykoz'da Duvar Çöktü, İki Araç Altında Kaldı
1 saat önce
İstanbul Beykoz'da lüks bir villanın duvarı bilinmeyen bir nedenden çöktü.
İstanbul Beykoz
'da lüks bir villanın duvarı bilinmeyen bir nedenden çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iki araç duvarın altında kaldı. Olay, Beykoz Yavuz Selim Mahallesi
'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Lüks bir villanın duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Duvarın çökmesi ile bir ağaç yola devrildi, iki araç da çöken duvarın altında kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. İtfaiyenin olay yerinde çalışması sürüyor.
(Zeki İpek - Caner Evyapan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:01 Kaynak: İHA
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Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü