Beykoz'da eli bıçaklı trafik magandası dehşet saçtı! - Son Dakika

Yeni Riva Yolu üzerinde 8 Şubat Salı günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, 34 JT 2216 plakalı otomobilin sürücüsü Ercan Karacan ile 34 DNG 547 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Öztürk arasında trafikte yol tartışması çıktı.

ARACIN ÖNÜNÜ KESTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Ercan Karacan, aracıyla Öztürk'ün kullandığı aracın önünü kesti. Elinde bıçakla araçtan inen Karacan, Ali Öztürk'ü tehdit edip darbederek elinde bulunan bıçakla dehşet saçtı. Öztürk'ün otomobiline de zarar veren Ercan Karacan, daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

ELİ BIÇAKLI MAGANDA YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olay sonrası Ali Öztürk, polise giderek kendisini darbeden saldırgan Ercan Karacan'dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Beykoz Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karacan'ı evinde suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Karacan, polis merkezindeki ifadesinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.