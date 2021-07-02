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Beykoz'da engelli vatandaşları darbeden şüpheli itiraz üzerine tutuklandı - Son Dakika

Beykoz'da engelli vatandaşları darbeden şüpheli itiraz üzerine tutuklandı

02.07.2021 16:15
Beykoz'da engelli vatandaşları darbeden şüpheli itiraz üzerine tutuklandı, System.String[]

Beykoz'da engelli vatandaşları sopa ile vurarak darbeden şüpheli, serbest bırakılma kararına karşı yapılan itiraz üzerine tutuklandı.

Beykoz'da engelli vatandaşları sopa ile vurarak darbeden şüpheli, serbest bırakılma kararına karşı yapılan itiraz üzerine tutuklandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının, şüpheli Oğuzhan A'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yönelik yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli Oğuzhan A, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada itirazı kabul eden Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli Oğuzhan A. ifadesinde, kendisinin engellilere yardım eden birisi olduğunu savunarak, "Ben sarhoş olduğum için tam olayı anlayamadım ve anlatamadım. Kendimi ifade de edemedim. Ancak görüntüyü izlediğimde kendimden utandım. Ben böyle bir insan değilim. Çok pişmanım. Bu olay sahte alkol içmemden kaynaklandı. Sopa ile Hasan Polat'a vurdum. Sopa değimiz şey ise Polat'ın bastonudur. Küfür edip etmediğimi hatırlamıyorum. Benim yaptığım kavgayı başkası yapsa, ben müdahil olur ayırırdım" ifadelerini kullandı.

Hakimlik, şüpheli Oğuzhan A'nın "silahla kasten yaralama" suçunu işlediğine dair somut deliller bulunduğu, adli sicil kaydının bulunması nedeniyle de suç işlemeye meyilli olduğu gerekçeleriyle tutuklanmasına karar verdi.

Olayın geçmişi

Beykoz'da 21 Haziran'da gündüz vakti üstü çıplak halde elinde sopa ile İncirköy Mahallesi Sultaniye Caddesi üzerinde bulunan bir büfeye gelen şüpheli Oğuzhan A. (36), burada oturan kendisini koruyamayacak şekilde tekerlekli sandalye kullanan Hasan Polat'ı defalarca vurarak darbetmişti.

Şüpheli Oğuzhan A, bu sırada araya girmeye çalışan engelliler Volkan Gider ve Osman Odabaş'a da saldırmıştı.

Müştekilerin olayın ardından şikayetçi olması üzerine Oğuzhan A. gözaltına alınmıştı.

Şüpheli Oğuzhan A'nın yapılan sorgusunda "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma", "kasten yaralama", "mala zarar verme", "tehdit", "yağma", "hayvan hırsızlığı" gibi suçlardan toplam 24 suç kaydı bulunduğu belirlenmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Oğuzhan A, savcılık ifadesinin alınmasının ardından "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderilmişti.

Beykoz Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren şüpheli Oğuzhan A, olay günü sahte içki içtiğini, kendisini çok fazla etkilediğini, müşteki Hasan Polat'ın yanına sigara istemeye gittiğini, ondan sonra ne yaptığını hatırlamadığını ve pişman olduğunu söylediği ifade edilmişti.

Beykoz Sulh Ceza Hakimliği, dosya kapsamında yapılan incelemede tutuklama talebinin ölçüsüz olacağı, istenilen hukuki faydanın adli kontrol tedbiri ile sağlanabileceği gerekçesiyle savcılığın tutuklama talebinin reddine karar vermişti.

Hakimlik, şüpheli Oğuzhan A'nın soruşturma tamamlanıncaya kadar "ikametgahının bulunduğu konutunu terk etmemek" şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Bu karara karşı, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulunmuştu.

İtirazın Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliğince kabul edilmesi üzerine şüpheli Oğuzhan A. yeniden gözaltına alınmıştı.

Hasan Polat, Cumhuriyet, Engelli, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beykoz'da engelli vatandaşları darbeden şüpheli itiraz üzerine tutuklandı - Son Dakika


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