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Beykoz'da engelli vatandaşları darbeden şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz edildi - Son Dakika

Beykoz'da engelli vatandaşları darbeden şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz edildi

28.06.2021 15:07
Beykoz'da engelli vatandaşları darbeden şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz edildi, System.String[]

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, engelli vatandaşları sopa ile vurarak darbeden şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itirazda bulundu.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, engelli vatandaşları sopa ile vurarak darbeden şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itirazda bulundu.

Başsavcılık tarafından Beykoz Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen itiraz yazısında, şüpheli Oğuzhan A'nın olay tarihinde gündüz vaktinde üstü çıplak halde olay yerine sopa ile gelip, kendisini koruyamayacak şekilde tekerlekli sandalye kullanan engelli müştekilere defalarca vurmak suretiyle darbettiği anlatıldı.

İtiraz yazısında, şüpheli Oğuzhan A'nın eyleminin tanık beyanı ve kamera kaydı ile sabit olduğu, adli siciline yansıyan sabıkalı kişiliği, olaya ilişkin tanık ve müştekiler üzerinde delillerin karartılması ihtimalinin olması ve atılı eylemin katalog suçlardan olduğu gerekçesiyle tutuklanması istemiyle Beykoz Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği bilgisi verildi.

Şüphelinin eyleminin "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama" suçunu oluşturduğu vurgulanan itiraz yazısında, suça ilişkin yasa koruyucunun düzenlemesi gözetildiğinde, şüpheli hakkında uygulanacak tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu, bu nedenle hakimliğin tutuklama talebinin reddine karar vermesinin isabetli görülmediği vurgulandı.

İtiraz yazısında, şüpheli Oğuzhan A. hakkında verilen adli kontrol tedbirinin kaldırılarak, tutuklama kararı verilmesi talep edildi.

"Öldürmeye teşebbüs ettiler"

Darbedilen Beykoz Engelliler Derneği Başkanı Hasan Polat, "Her gün biz engelli kardeşlerimizle burada sohbet eder çay içeriz. Olayın olduğu gün birden bire bana saldırı oldu. Ben de şaşırdım. Elinde sopayla bana vurmaya başladı. İki kişilerdi, sonra yanıma arkadaşlarım geldi." dedi.

Sonra yardıma gelen arkadaşlarına da saldırıldığını ifade eden Polat, "Benim kendimi savunmak gibi bir lüksüm yoktu zaten engelliyiz. Öldürmeye teşebbüs ettiler. Ben o gün ölebilirdim, ikinci şahıs bana tüpü salladı. Ben gereğinin yapılması için avukatlardan destek bekliyorum. İkinci kişi hala gözaltına alınmadı, hala geziyor." ifadelerini kullandı.

"Avukatlardan destek bekliyoruz"

Olayda darp mağdurları arasında bulunan Volkan Gider de "Ben geldiğimde başkanıma ağır bir şekilde darbelerle vuruluyordu. İki kişilerdi, birinin elinde tüp birinin elinde sopa vardı. Bunlarla başkanımı öldürmeye çalıştılar. Eğer büfedeki arkadaş kurtarmasaydı başkanım şu anda ölmüştü." diye konuştu.

Saldırganların kendine de vurmaya başladığını ifade eden Gider, "Benim de kalbimde pil var. Bu arkadaş hala tehditler savurmaya devam ediyor. Daha dün tehdit etmiş, beni medyaya veriyorsunuz diye. Resmen bu sopayla öldürmeye çalıştı." dedi.

Darbedilen Osman Odabaşı da saldırganlardan şikayetçi olduğunu, kendisini tekerlekli sandalyesinin demirinin koruduğunu söyledi.

Olayın geçmişi

Beykoz'da 21 Haziran'da gündüz vakti üstü çıplak halde elinde sopa ile İncirköy Mahallesi Sultaniye Caddesi üzerinde bulunan bir büfeye gelen şüpheli Oğuzhan A. (36) burada oturan kendisini koruyamayacak şekilde tekerlekli sandalye kullanan Hasan Polat'ı defalarca vurarak darbetmişti.

Şüpheli Oğuzhan A. bu sırada araya girmeye çalışan engelliler Volkan Gider ve Osman Odabaş'a da saldırmıştı.

Müştekilerin olayın ardından şikayetçi olması üzerine Oğuzhan A. gözaltına alınmıştı.

Şüpheli Oğuzhan A'nın yapılan sorgusunda "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma", "kasten yaralama", "mala zarar verme", "tehdit", "yağma", "hayvan hırsızlığı" gibi suçlardan toplam 24 suç kaydı bulunduğu belirlenmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Oğuzhan A, savcılık ifadesinin alınmasının ardından "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderilmişti.

Beykoz Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren şüpheli Oğuzhan A, olay günü sahte içki içtiğini, kendisini çok fazla etkilediğini, müşteki Hasan Polat'ın yanına sigara istemeye gittiğini, ondan sonra ne yaptığını hatırlamadığını ve pişman olduğunu söylediği ifade edilmişti.

Beykoz Sulh Ceza Hakimliği, dosya kapsamında yapılan incelemede tutuklama talebinin ölçüsüz olacağı, istenilen hukuki faydanın adli kontrol tedbiri ile sağlanabileceği gerekçesiyle savcılığın tutuklama talebinin reddine karar vermişti.

Hakimlik, şüpheli Oğuzhan A'nın soruşturma tamamlanıncaya kadar "ikametgahının bulunduğu konutunu terk etmemek" şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Hasan Polat, Engelli, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beykoz'da engelli vatandaşları darbeden şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz edildi - Son Dakika


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