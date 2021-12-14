BEYKOZ'DA ENGELLİLERE ÖZEL ETKİNLİK - Son Dakika

BEYKOZ'da bulunan engelliler ve aileleri 'Engelsiz Yaşama Doğru Adım Adım'

etkinliğinde bir araya geldi.

Beykoz Belediyesi ile Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), ilçede yaşayan engelliler için 'Engelsiz Yaşama Doğru Adım Adım' etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Manolya Demirören Tekin, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç, Sanatçı Safiye Soyman, Faik Öztürk ile birçok engelli ve aileleri katıldı. Etkinlik, AKDEM'in tanım filmi ile başladı. Etkinlikte engelliler çeşitli gösterilerle yeteneklerini sergiledi.

'ASIL FEDAKARLIĞI ANNELER YAPIYOR

Etkinlikle ilgili konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, 'Beykoz'da yaşayan ama dezavantajlı olan bireylerimiz var. Onları mutlu kılmak adına böyle bir organizasyon yaptık. Bu süreçte özellikle Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi oldukça önemli. Bu merkezde dezavantajlı bireylerimizi yaşama katmak, mutlu, huzurlu ve güçlü kılmakla ilgili etkinlikler yapılıyor. Bugün burada hem bedensel hem de zihinsel engeli olan bireyler var. Bu bireylerin istedikleri zaman neler başarabildiklerini görüyoruz. Özellikle annelerin fedakarlıkları çok önemli. Babalar da mutlaka fedakarlıkta bulunuyor ama asıl fedakarlığı anneler yapıyor. Dünyada cennetlik insan mı görmek istiyorsunuz,engelli annesine bakacaksınız dedi.

'ÇOCUKLAR ALDIKLARI EĞİTİMLER SONRASI CİDDİ İLERLEME KAYDEDİYOR

Birçok engelli çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz diyen Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Manolya Demirören Tekin ise Beykoz'da yaşayan engelli çocuklarımıza biz her yıl bu etkinlikleri düzenliyoruz. Bu yılda AKDEM, çatısı altında bu etkinliği gerçekleştirdik. Bu çatının altında Aile Kadın ve Engelliler Destekleme Merkezimiz var. Biz bu merkezde dezavantajlı gruplarımıza eğitimler, seminerler, atölyeler kuruyoruz ve bu atölyeler de aldıkları eğitimler sonucunda da gösteriler gerçekleştiriyoruz. Bugün de bu gösterilerden birindeyiz. Çocuklarımız aldıkları eğitimler ve atölye çalışmaları sonrasında ciddi bir ilerleme kaydediyor diye konuştu.