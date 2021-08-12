Üye Girişi
Beykoz'da engellileri darp davası: büfe çalışanı olmasa ben zaten ölmüştüm - Son Dakika

Beykoz'da engellileri darp davası: büfe çalışanı olmasa ben zaten ölmüştüm

12.08.2021 15:33
Beykoz'da engellileri darp davası: büfe çalışanı olmasa ben zaten ölmüştüm, System.String[]

BEYKOZ Engelliler Derneği'nde başkanı ve engellileri sopayla dövdüğü gerekçesiyle haklarında dava açılan 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

BEYKOZ Engelliler Derneği'nde başkanı ve engellileri sopayla dövdüğü gerekçesiyle haklarında dava açılan 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık koronavirüs teması olduğu nedeniyle duruşmaya getirilmezken tutuksuz sanık duruşmaya katılmadı. Müşteki Hasan Polat, tutuklu sanık Oğuzhan Arıcı'nın kendisini durduk yere darp ettiğini, büfecinin araya girdiğini belirterek "O olmazsa ben zaten ölmüştüm" dedi. Oğuzhan Arıcı'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Müşteki avukatı Elçin Cemre Şencan ise duruşma sonrasında "Olay yerine polisin intikal etmemesi halinde bugün hepimiz biliyoruz ki müvekkillerimiz bugün burada sağ salim şekilde konuşamaz ve açıklama yapamazlardı" dedi.

Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Oğuzhan Arıcı koronavirüs temaslı olduğu gerekçesiyle getirilmedi. Duruşmaya müştekiler Volkan Gider, Hasan Polat, Osman Odabaş ve avukatları Elçin Cemre Şencan katıldı. Tutuksuz sanık Musa Sezer'in de katılmadığı duruşmada sanık avukatı yer aldı.

BÜFE ÇALIŞANI ARAYA GİRDİ O OLMASA BEN ZATEN ÖLMÜŞTÜM

Hasan Polat, şikayetinin devam ettiğini belirterek "Sanığı mahalleden tanırım. Büfede tek başıma otururken sanıklar geldi. Oğuzhan Arıcı'nın elinde sopa vardı. Gelir gelmez bana vurmaya başladı. Aramızda önceye dayalı bir husumet yoktu, bir samimiyetimiz de yoktu. Bana defalarca sopayla vurdu. Büfe çalışanı araya girdi, o olmasa ben zaten ölmüştüm. Oğuzhan Arıcı bana küfürler etti, beni tehdit etti. Tekme atıp beni yere düşürdü. 'Seni öldüreceğim' dedi. Kendi bastonumla kalkmaya çalışırken Musa Sezer elindeki piknik tüpünü benim üstüme salladı. Musa da bana vurmaya çalıştı, defalarca küfür etti. Osman gelip aramıza girmeye çalıştı. Oğuzhan Arıcı ona da sopayla vurdu. Osman kendisine vurulmaya başlanınca geri çekildi. Sonra ben yerdeyken Volkan geldi, 'Ne yapıyorsun' diye bağırınca Oğuzhan gitti ona vurmaya başladı. Defalarca onu darp etti, küfürleri de devam ediyordu" şeklinde konuştu.

ŞİKAYETÇİ OLDULARMüştekiler Osman Odabaş ve Volkan Gider, olay günü Hasan Polat'ın sopayla dövüldüğünü gördüklerinde müdahale etmeye çalıştıklarını, Oğuzhan Arıcı'nın sopayla kendilerine de saldırdığını, kendilerini darp ettiğini söyleyerek şikayetçi olduklarını vurguladılar.

SANIKLAR CEZALANDIRILSINMüşteki avukatı Elçin Cemre Şencan, "Sanıklar cezalandırılsın. Müvekkillerim Beykoz Adli Şube Müdürlüğü raporlarından anlaşılacağı üzere bedenen kendilerini savunmayacak durumdadırlar. Sanıkların müvekkilim Hasan Polat'a karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediğini açıkça ortadadır" ifadelerini kullanarak tutuksuz sanık Musa Sezer'in de tutuklanmasını talep etti.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİAra kararını açıklayan mahkeme, sanık Oğuzhan Arıcı'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sanık Musa Sezer'in tutuklanmasına yönelik talebin bu aşamada reddine karar veren mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İDDİANAMEDENBeykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Oğuzhan Arıcı'nın 21 Haziran'da sopayla Beykoz Engelliler Derneği Başkanı Hasan Polat'ı yaraladığı, Polat'ı kurtarmak için yanına giden diğer engelliler Osman Odabaş ve Volkan Gider'i de darp ettiği belirtiliyor. Sanık Arıcı'nın darp esnasında müştekilere "Hepinizi öldüreceğim" diyerek tehdit ettiği ifade ediliyor. İddianamede diğer sanık Musa Sezer'in de sanık Arıcı'yla fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği, elindeki tüp ile masaya vurduğu ve müştekilere hakaret ettiği öne sürülüyor. İddianamede sanık Oğuzhan Arıcı'nın "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından toplamda 3 yıl 10 ay 15 günden 17 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.Diğer sanık Musa Sezer'in de "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarından toplamda 3 yıl 3 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

BİZE GÖRE KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇU GERÇEKLEŞMİŞTİRDuruşmanın ardından basın açıklaması yapan Avukat Elçin Cemre Şencan "Burada kendilerini bedenen hiçbir şekilde savunamayacak olan müvekkillerimize karşı sanıklardan Oğuzhan'ın sopayla saldırdığı, diğer sanık Musa'nın da piknik tüpüyle saldırdığı olayda müvekkillerimiz olay yerine polislerin çok hızlı intikal etmesi sayesinde olaydan kurtulabildi" dedi. Şencan, "Bize göre burada 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçu gerçekleşmiştir. Maalesef ki yargı sistemimiz bugün bedenen hiçbir şekilde kendilerini savunamayacak olan müvekkillerimizi, etten ve kemikten kendini savunamayacak kişi olarak görmekte, bugün kasten öldürmeye teşebbüs suçundan dahi yargılayamamaktadır. Olay yerine polisin intikal etmemesi halinde bugün hepimiz biliyoruz ki müvekkillerimiz bugün burada sağ salim şekilde konuşamaz ve açıklama yapamazlardı" ifadelerini kullandı.

ENGELLİLERE DOKUNMASINLAR TEK DİLEĞİMİZ BU

Mağdur Hasan Polat ise şöyle konuştu: "Biz adalete güveniyoruz. Haksız şekilde uğradığımız saldırının adalet tarafından cezası illa ki olacaktır. Güveniyoruz. Arkadaşlarımızla beraber tutuklu olan Oğuzhan Arıcı bir de tutuklu olmayan Musa Sezer var, diğer engelli kardeşlerimizle biz onun serbest kalmasından rahatsızız ve can güvenliğimiz yok. Endişeleniyoruz, evden çıkamıyoruz. Her an her şey olabilir diye. Bunun için talebimiz oldu ama reddedildi. Diğer mahkemede bunun gereğinin yapılacağına inanıyorum. Engellilere dokunmasınlar tek dileğimiz bu."


- İstanbul

Hasan Polat, Hakaret, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beykoz'da engellileri darp davası: büfe çalışanı olmasa ben zaten ölmüştüm - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı arttı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi 15:19 Son Dakika: Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı arttı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi Şanlıurfa'da 10 kişilik aile, arıların saldırısına uğradı! İmdatlarına itfaiye personeli yetişti 15:09 Şanlıurfa'da 10 kişilik aile, arıların saldırısına uğradı! İmdatlarına itfaiye personeli yetişti Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı'nın 15:04 Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı'nın "indirim" sinyali vermesine rağmen faizi sabit tuttu
Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi 14:43 Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı 13:56 ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı 13:05 Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı
Sulama kanalında çıplak cansız beden bulundu 12:27 Sulama kanalında çıplak cansız beden bulundu Son Dakika: Memurlara zam teklifi: 2022'nin ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı için %6 + enflasyon farkı 12:23 Son Dakika: Memurlara zam teklifi: 2022'nin ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı için %6 + enflasyon farkı

Son Dakika Haberleri
15:26 Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor
15:18 Son Dakika: Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı arttı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi
15:14 Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım
15:08 Şanlıurfa'da 10 kişilik aile, arıların saldırısına uğradı! İmdatlarına itfaiye personeli yetişti
15:04 Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı
15:03 Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı'nın "indirim" sinyali vermesine rağmen faizi sabit tuttu
14:31 Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu başını belaya soktu, hakkında yakalama kararı çıktı
14:01 Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a sabitledi
13:56 ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı
13:04 Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı
Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor         
15:27
Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım         
15:14
Devlet desteği ile karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlamaya başladı Devlet desteği ile karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlamaya başladı         
15:07
Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı         
15:04
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a sabitledi Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a sabitledi         
14:01
Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti         
13:25
Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor         
12:55
Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu         
12:26
Aç kalan ayı ahırda dehşet yarattı! Bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı Aç kalan ayı ahırda dehşet yarattı! Bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı         
12:05
12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı         
11:57
Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor? Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor?         
11:36
Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi         
10:14
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık         
09:56
Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya çıktı Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya çıktı         
09:12
Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz         
09:07
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı!         
08:47
Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 15:49:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beykoz'da engellileri darp davası: büfe çalışanı olmasa ben zaten ölmüştüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement