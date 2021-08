Beykoz'da engellileri darp davası: büfe çalışanı olmasa ben zaten ölmüştüm - Son Dakika

BEYKOZ Engelliler Derneği'nde başkanı ve engellileri sopayla dövdüğü gerekçesiyle haklarında dava açılan 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık koronavirüs teması olduğu nedeniyle duruşmaya getirilmezken tutuksuz sanık duruşmaya katılmadı. Müşteki Hasan Polat , tutuklu sanık Oğuzhan Arıcı'nın kendisini durduk yere darp ettiğini, büfecinin araya girdiğini belirterek "O olmazsa ben zaten ölmüştüm" dedi. Oğuzhan Arıcı'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Müşteki avukatı Elçin Cemre Şencan ise duruşma sonrasında "Olay yerine polisin intikal etmemesi halinde bugün hepimiz biliyoruz ki müvekkillerimiz bugün burada sağ salim şekilde konuşamaz ve açıklama yapamazlardı" dedi.

Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Oğuzhan Arıcı koronavirüs temaslı olduğu gerekçesiyle getirilmedi. Duruşmaya müştekiler Volkan Gider, Hasan Polat, Osman Odabaş ve avukatları Elçin Cemre Şencan katıldı. Tutuksuz sanık Musa Sezer'in de katılmadığı duruşmada sanık avukatı yer aldı.

BÜFE ÇALIŞANI ARAYA GİRDİ O OLMASA BEN ZATEN ÖLMÜŞTÜM

Hasan Polat, şikayetinin devam ettiğini belirterek "Sanığı mahalleden tanırım. Büfede tek başıma otururken sanıklar geldi. Oğuzhan Arıcı'nın elinde sopa vardı. Gelir gelmez bana vurmaya başladı. Aramızda önceye dayalı bir husumet yoktu, bir samimiyetimiz de yoktu. Bana defalarca sopayla vurdu. Büfe çalışanı araya girdi, o olmasa ben zaten ölmüştüm. Oğuzhan Arıcı bana küfürler etti, beni tehdit etti. Tekme atıp beni yere düşürdü. 'Seni öldüreceğim' dedi. Kendi bastonumla kalkmaya çalışırken Musa Sezer elindeki piknik tüpünü benim üstüme salladı. Musa da bana vurmaya çalıştı, defalarca küfür etti. Osman gelip aramıza girmeye çalıştı. Oğuzhan Arıcı ona da sopayla vurdu. Osman kendisine vurulmaya başlanınca geri çekildi. Sonra ben yerdeyken Volkan geldi, 'Ne yapıyorsun' diye bağırınca Oğuzhan gitti ona vurmaya başladı. Defalarca onu darp etti, küfürleri de devam ediyordu" şeklinde konuştu.

ŞİKAYETÇİ OLDULARMüştekiler Osman Odabaş ve Volkan Gider, olay günü Hasan Polat'ın sopayla dövüldüğünü gördüklerinde müdahale etmeye çalıştıklarını, Oğuzhan Arıcı'nın sopayla kendilerine de saldırdığını, kendilerini darp ettiğini söyleyerek şikayetçi olduklarını vurguladılar.

SANIKLAR CEZALANDIRILSINMüşteki avukatı Elçin Cemre Şencan, "Sanıklar cezalandırılsın. Müvekkillerim Beykoz Adli Şube Müdürlüğü raporlarından anlaşılacağı üzere bedenen kendilerini savunmayacak durumdadırlar. Sanıkların müvekkilim Hasan Polat'a karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediğini açıkça ortadadır" ifadelerini kullanarak tutuksuz sanık Musa Sezer'in de tutuklanmasını talep etti.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİAra kararını açıklayan mahkeme, sanık Oğuzhan Arıcı'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sanık Musa Sezer'in tutuklanmasına yönelik talebin bu aşamada reddine karar veren mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İDDİANAMEDENBeykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Oğuzhan Arıcı'nın 21 Haziran'da sopayla Beykoz Engelliler Derneği Başkanı Hasan Polat'ı yaraladığı, Polat'ı kurtarmak için yanına giden diğer engelliler Osman Odabaş ve Volkan Gider'i de darp ettiği belirtiliyor. Sanık Arıcı'nın darp esnasında müştekilere "Hepinizi öldüreceğim" diyerek tehdit ettiği ifade ediliyor. İddianamede diğer sanık Musa Sezer'in de sanık Arıcı'yla fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği, elindeki tüp ile masaya vurduğu ve müştekilere hakaret ettiği öne sürülüyor. İddianamede sanık Oğuzhan Arıcı'nın "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından toplamda 3 yıl 10 ay 15 günden 17 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.Diğer sanık Musa Sezer'in de "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarından toplamda 3 yıl 3 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

BİZE GÖRE KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇU GERÇEKLEŞMİŞTİRDuruşmanın ardından basın açıklaması yapan Avukat Elçin Cemre Şencan "Burada kendilerini bedenen hiçbir şekilde savunamayacak olan müvekkillerimize karşı sanıklardan Oğuzhan'ın sopayla saldırdığı, diğer sanık Musa'nın da piknik tüpüyle saldırdığı olayda müvekkillerimiz olay yerine polislerin çok hızlı intikal etmesi sayesinde olaydan kurtulabildi" dedi. Şencan, "Bize göre burada 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçu gerçekleşmiştir. Maalesef ki yargı sistemimiz bugün bedenen hiçbir şekilde kendilerini savunamayacak olan müvekkillerimizi, etten ve kemikten kendini savunamayacak kişi olarak görmekte, bugün kasten öldürmeye teşebbüs suçundan dahi yargılayamamaktadır. Olay yerine polisin intikal etmemesi halinde bugün hepimiz biliyoruz ki müvekkillerimiz bugün burada sağ salim şekilde konuşamaz ve açıklama yapamazlardı" ifadelerini kullandı.

ENGELLİLERE DOKUNMASINLAR TEK DİLEĞİMİZ BU

Mağdur Hasan Polat ise şöyle konuştu: "Biz adalete güveniyoruz. Haksız şekilde uğradığımız saldırının adalet tarafından cezası illa ki olacaktır. Güveniyoruz. Arkadaşlarımızla beraber tutuklu olan Oğuzhan Arıcı bir de tutuklu olmayan Musa Sezer var, diğer engelli kardeşlerimizle biz onun serbest kalmasından rahatsızız ve can güvenliğimiz yok. Endişeleniyoruz, evden çıkamıyoruz. Her an her şey olabilir diye. Bunun için talebimiz oldu ama reddedildi. Diğer mahkemede bunun gereğinin yapılacağına inanıyorum. Engellilere dokunmasınlar tek dileğimiz bu."

