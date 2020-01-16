Beykoz'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beykoz'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Beykoz'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

6 saat önce

BEYKOZ'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

BEYKOZ'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. 1'i adli kontrolle serbest bırakılırken 3'ü tutuklandı.

Beykoz'da 24 Ekim'de Görele Mahallesindeki bir evden 155 bin lira, 20 Aralık'ta ise Yavuz Selim Mahallesindeki bir iş yerinden 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı. Mağdurların başvurması üzerine, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin kiralık bir araçla hırsızlık yapacakları yerlere gittiklerini belirledi. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, Emrah T. (21), Uğurca E. (21), İbrahim G. (21) ve Enes K. (20)'yı Sultanbeyli'deki evlerinde 7 Ocak günü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde arama yapan polis, inci kolye, 5 kol saati, kapüşonlu kazak ve şapka ele geçirdi.

Şühpeli Emrah T.'nin hırsızlık ve kasten yaralamadan suç kaydı olduğu öğrenilirken, Uğurca E.'nin uyuşturucu madde kullanma, 17 hırsızlık, mala zarar verme, 4 yaralama, hakaret ve kapkaç suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Yakalanan şüphelilerden İbrahim G.'nin ise 5 uyuşturucu madde kullanma, mala zarar verme, 10 hırsızlık ve kasten yaralamadan suç kaydı olduğu tespit edilirken, Enes K.'nın 3 hırsızlık, kasten yaralama ve konut dokunulmazlığının ihlalinden suç kaydı olduğu öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Emrah T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Uğurca E., İbrahim G. ve Enes K. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beykoz'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Beykoz, Emrah, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:34 Kaynak: DHA
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