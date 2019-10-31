Beykoz'da evlerin bahçeleri su ve çamurla kaplandı
7 saat önce
Beykoz'da evlerin bahçeleri su ve çamurla kaplandıİSTANBUL - Beykoz'da yoğun yağış sonrası bazı evlerin bahçeleri su ve çamurla kaplandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:51 Kaynak: İHA
Beykoz'da evlerin bahçeleri su ve çamurla kaplandı
İSTANBUL - Beykoz'da yoğun yağış sonrası bazı evlerin bahçeleri su ve çamurla kaplandı
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