Beykoz'da 'fal bakma' vaadiyle 625 bin lira dolandıran kadınlar hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Beykoz'da 'fal bakma' vaadiyle 625 bin lira dolandıran kadınlar hakim karşısına çıktı

23.03.2021 12:11
Beykoz'da 'fal bakma' vaadiyle 625 bin lira dolandıran kadınlar hakim karşısına çıktı, System.String[]

Beykoz'da sosyal medya üzerinden genç kadını, fal bakma vaadiyle 625 bin 650 lira dolandıran 3 kadın, "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

Beykoz'da sosyal medya üzerinden genç kadını, fal bakma vaadiyle 625 bin 650 lira dolandıran 3 kadın, "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanıklardan biri, "Müştekiye terapi uyguladım. Yani kendi sorunlarını dinledim. Onu yönlendirdim, telkinlerde bulundum" diyerek kendini savundu.

Beykoz'da 2018 yılı içerisinde Işıl Avşar(31) isimli kadını 'fal bakma' vaadiyle 625 bin 650 lira dolandırdığı gerekçesiyle hakkında "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuksuz sanıklar Sevgin Mükerrem Ergüneş, Hatice Defne Balcı ve Irmak Avşar'ın yargılanmasına başlandı.

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar Sevgin Mükerrem Ergüneş ve Hatice Defne Balcı katılırken, müşteki Işıl Avşar da salonda hazır bulundu. Kimlik tespiti yapılan sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş, ilkokul mezunu ve yaşam koçu olduğunu söyleyerek aylık ortalama gelirinin 40 bin lira olduğunu belirtti. Diğer sanık Hatice Defne Balcı ise gayrimenkul danışmanı olduğunu söyledi.

"Terapi uyguladım"

Duruşmada savunması alınan sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş, suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, "Müşteki beni ilk aradığında fal baktırmak istediğini söyledi. Ben de fal bakarak küçük ücretler almaktaydım. Müşteki erkek arkadaşı ile ilgili sıkıntıdaydı. Müştekiye terapi uyguladım. Yani kendi sorunlarını dinledim. Onu yönlendirdim, telkinlerde bulundum. Her görüştüğümüzde de kendisi bana teşekkür etti. Hatta çiçek göndermişti. Karşılığında da arkadaşım olan Hatice'nin hesabına belirli bir ücret gönderdi. Müştekiyle yaklaşık 6 ay görüştüm. Kendisini dolandırmadım" dedi.

Diğer sanık Hatice Defne Balcı, "Benim bir arkadaşım Sevgin hanımla aynı sitede oturuyordu, o şekilde tanıştık. Sevgin hanım benden kart çıkarmamı istedi. Kartı çıkartıp kartı ve şifreyi kendisine verdim. Kendisi sevdiğim bir ablamdı, bu nedenle ona güvendim. Suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.

"Sanık bana güven verdi"

Bunun üzerine söz alan müşteki Işıl Avşar, "Sosyal medya hesabımdan 'Zilan Irmak Avşar' isimli sayfadan 'çok iyi fal bakılır' mesajı gördüm. O sırada benim eski erkek arkadaşımla aram iyi değildi. Fal bakan kişinin telefon numarası paylaşılmıştı. Zilan Irmak Avşar ile herhangi bir akrabalığım yoktur. İlandaki telefon numarasını aradım. Huzurdaki sanık Sevgin ile görüştüm. Bana yıldızname falı baktı. Erkek arkadaşım beni 3 gün içerisinde arayacağını söyledi. Gerçekten de 3 gün içinde erkek arkadaşım beni aradı. Bu sürede sanık Sevgin bana güven verdi" dedi.

Müşteki beyanının devamında, "'Adıyamanlı bir hoca var, senin falına baktırayım' diyerek benden bir miktar para istedi. Parayı gönderdim. Sonraki aşamalarda da peyder pey bu şekilde para göndererek yanına gittim. İki üç kez yıldızname baktı. Diğer işlemlerde ise büyü olduğunu söyleyerek bana telkinde bulundu. Kendisi bana benden aldığı paraları hocaya gönderdiğini söylüyordu. Görüşme esnasında yapmış olduğu işlemin başarısız olduğunda parayı geri iade edeceğini söylemişti. Kendisine toplamda 625 bin lira para gönderdim. Zararım giderilmedi" diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen sanık Irmak Avşar hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Işıl Avşar'ın 2017 yılında ınstagram hesabında dolaştığı sırada tesadüfen gördüğü sanık Irmak Avşar'a ait 'Zilan Irmak Avşar' kullanıcı adlı sayfayı takip etmeye başladığı anlatıldı. sanık Irmak Avşar'ın sayfasında yaptığı 'Sevgin ablam fal bakıyor' şeklindeki paylaşımın dikkatini çektiği, bu paylaşımla ilgili kişilerin sorunlarının hallolduğuna, erkek arkadaşlarıyla veya eşleriyle aralarının düzeldiğine dair yorumları okuduğu belirtildi. Müştekinin erkek arkadaşıyla bazı sorunlar yaşamaya başlaması üzerine 2018 yılı Ocak ayı başlarında yıldıznamesine baktırmak amacıyla sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş'i aradığı, sanığın hesabına para gönderip dekontunu kendisine göndermesi halinde telefondan yıldıznamesine bakabileceğini söylediği kaydedildi. Müştekinin bunun karşılığında ilk etapta 250 lira gönderdiği, ardından sanığın müştekiye, erkek arkadaşıyla arasında sorunlar olduğunu, ancak 3 gün sonra erkek arkadaşının kendisini arayacağını, aralarının düzeleceğini söylediği belirtildi. Erkek arkadaşının müştekiyi araması üzerine müştekinin sanığa daha da inandığı ve belirli aralıklarla kendisini telefondan arayarak çeşitli miktarlarda para göndererek yıldıznamesine baktırmaya devam ettiği vurgulandı.

Sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş'in müştekiyi arayarak kendisine iyilik yapmak istediğini, zira kendisini çok sevdiğini ve iyi bir kıza benzediğini, Adıyaman'da 'Atıf' isimli bir hocasının olduğunu, hocasının İstanbul'a geleceğini, kendisine erkek arkadaşının kaderinde olup olmadığını soracağını söylediği belirtildi. Aynı gün içinde müştekiyi tekrar arayarak, Atıf hoca ile görüştüğünü hocanın kendisine, erkek arkadaşının kaderinde olduğunu, 3-4 yıl sonra eveleneceklerini, ancak bu sürecin sıkıntılı geçeceğini, erkek arkadaşının kendisini sürekli üzeceğini, bu süreci hızlandırmak için işlem yapabileceğini söylediği, şikayetçinin büyü yapılmasını istemediğini söylemesi üzerine yapılacak işlemin büyü işlemi olmadığını, aralarındaki etkileşimi artıracak bir işlem olduğunu söylediği müştekinin de kabul ettiği aktarıldı.

İddianamede, müşteki Işıl Avşar'ın, 2018 yılı içinde 4 ay boyunca belirli aralıklarla 32 ayrı işlemde toplamda 625 bin 650 lira gönderdiğinin tespit edildiği aktarıldı. İddianamede, Sevgin Mükerrem Ergüneş, Hatice Defne Balcı, Irmak Avşar'ın "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4'er buçuk yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL

Dolandırıcılık, Zilan, Balcı, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da 'fal bakma' vaadiyle 625 bin lira dolandıran kadınlar hakim karşısına çıktı - Son Dakika


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