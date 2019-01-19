Beykoz'da Film Seti Olarak Kullanılan Metruk Bina Yandı
46 dakika önce
Beykoz'da metruk bina henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.
Beykoz
'da metruk bina henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Yanan metruk binada bir çok dizi ve filmin çekildiği öğrenildi
Olay, 02.00 saatlerinde, Beykoz Akbaba Mahallesi'nde bulunan ormanlık alan içerisinde ki 3 katlı binada meydana geldi. Binanın çatı bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yanma meydana geldi. Yanma kısa sürede aleve dönüşürken, alevi gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan binaya müdahale ederken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın üst katları kullanılamaz hale geldi.
Birçok dizi ve film çekildi
Öte yandan yanan 3 katlı binanın daha önceden Yeşilçam filmlerinin çekildiği ve günümüzde de halen film seti olarak kullanıldığı öğrenildi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:41 Kaynak: İHA
TBMM Genel Kurulu'nda Dizi ve Sinema Sektörünün Desteklenmesi Kanunu Kabul Edildi
Oryantal Didem Uslu Cinayetinde, Kızlarını Öldürüp Cesedini Parçalayan Anne ve Baba İçin Karar Verildi
Cenazesine Kimsenin Katılmadığı Annesini, Bisikletiyle 5 Kilometre Taşıyıp Defnetti
Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı