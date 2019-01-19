Beykoz'da Film Seti Olarak Kullanılan Metruk Bina Yandı

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Engelsiz Yaşam Derneği, Kendilerine "Dolandırıcı" Diyen Muhterem Nur'dan Şikayetçi Oldu

Halkbank, 22 Bin TL Maaş Alan Milletvekillerine 10 Bin TL Promosyon Ödemesi Yaptı