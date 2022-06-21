Beykoz'da freni tutmayan kamyon dereye uçtu, sürücü burnu kanamadan kurtuldu - Son Dakika
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Beykoz'da freni tutmayan kamyon dereye uçtu, sürücü burnu kanamadan kurtuldu

21.06.2022 12:36

Beykoz'da freni tutmayan kamyon dereye uçtu, sürücü burnu kanamadan kurtuldu Beykoz'da yokuş aşağı seyir halinde olan kamyon, freni tutmayınca dereye uçtu.

Beykoz'da freni tutmayan kamyon dereye uçtu, sürücü burnu kanamadan kurtuldu

İSTANBUL - Beykoz'da yokuş aşağı seyir halinde olan kamyon, freni tutmayınca dereye uçtu. Kamyon sürücüsü, dereye uçan kamyondan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Beykoz Çiftlik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Caddesi üzerinde yokuş aşağı seyir halinde olan Mehmet Taş kontrolündeki 34 FD 450 plakalı kamyon frenleri tutmayınca dereye uçtu. Kamyon sürücüsü Mehmet Taş hızını yavaşlatmak için yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarparak daha büyük bir kaza yaşanmasını önledi. Sürücü dereye uçan kamyondan burnu kanamadan kurtuldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı olay yerine ekipler gerekli kontrollerin sağlanmasının ardından kaza yerinden ayrıldı.

Kaza yapan kamyon sürücüsü Mehmet Taş, "Yukardan aşağı geliyordum fren tutmadı. Baktım kırmızı ışık yanıyor burada duran arabalara çarpmamak için çöp konteynerine vurdum. Sonra baktım deredeyim" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da freni tutmayan kamyon dereye uçtu, sürücü burnu kanamadan kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz'da freni tutmayan kamyon dereye uçtu, sürücü burnu kanamadan kurtuldu - Son Dakika
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