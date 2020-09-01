BEYKOZ'DA GAYRİMENKUL DANIŞMANINI İŞ YERİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜLER - Son Dakika

BEYKOZ'DA GAYRİMENKUL DANIŞMANINI İŞ YERİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜLER
BEYKOZ'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Selçuk Özdemir, hayatını kaybetti.
BEYKOZ'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Selçuk Özdemir
, hayatını kaybetti. Özdemir'in öldürülmesi ile ilgili başlatılan soruşturmada yakalanan katil zanlısı ve azmettiricisi iki şüpheli tutuklandı.
Olay, 27 Ağustos Perşembe günü akşam saatlerinde Gümüşsuyu Mahallesi Kirazlı Yayla Caddesi üzerinde bulunan iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, gayrimenkul danışmanı Selçuk Özdemir iş yerinin önünde bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların isabet etmesi sonucu Selçuk Özdemir(47) olay yerinde hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptığı incelemeler sonucu Emir S. (46)'yi gözaltına aldı. Soruşturmanın devamında polis Emir S.'nin azmettiricisi olduğunu tespit ettiği Adil F. S. (50)' yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Emir S.'nin 11 suçtan kaydı ve Adil F. S.'nin 18 suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Öldürülen Selçuk Özdemir ve şüpheli Adil F. S. arasında alacak verecek tartışması olduğu bu nedenle Arif F.S.'nin Emir S.'yi Selçuk Özdemir'i öldürmesi için azmettirdiği belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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