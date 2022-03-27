Beykoz'da gecekonduda başlayıp yan binaya sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Beykoz'da gecekonduda başlayıp yan binaya sıçrayan yangın söndürüldü

27.03.2022 07:40
Beykoz'da gecekonduda başlayıp yan binaya sıçrayan yangın söndürüldü

Beykoz'daki gecekonduda başlayan ve yanındaki 3 katlı binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Beykoz'daki gecekonduda başlayan ve yanındaki 3 katlı binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yenimahalle Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerindeki tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın yanındaki 3 katlı binaya da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

Yangının çıktığı gecekondu ve sıçradığı binada ağır hasar oluştu.

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İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beykoz'da gecekonduda başlayıp yan binaya sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beykoz'da gecekonduda başlayıp yan binaya sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika
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