Beykoz'da geleceğin tiyatro yıldızları yetişiyor - Son Dakika

Beykoz Belediyesi'nin kültür ve eğitim yatırımları kapsamında kurduğu "Beykoz Tiyatro Akademisi" bin 100 öğrenciyle sanat ve tiyatro eğitimlerine başladı. Tiyatro eğitimlerinin galasında konuşan Başkan Aydın," Geleceğiniz bugünde çok daha güzel olacak. O güzelliği ortaya çıkaracak olan sizlersiniz" dedi.



Belediye Başkanı Murat Aydın'ın öncülüğünde yapılan çağrıyla ilçedeki 16 liseden 3 bin 14 öğrenci akademiye başvuruda bulundu. Tiyatro eğitmenlerinin değerlendirme ve mülakatları neticesinde seçilen bin 100 öğrenciyle 32 derslik kurularak diksiyon, sahne sanatları, vücut dili kullanımı eğitimleri başladı. Çavuşbaşı Kasrı Sosyal Tesislerinde gerçekleşen eğitimlerin galasına Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz İlçe Milli Eğitimi Müdürü Kazım Boybay, tiyatro oyuncusu, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.



Sunuculuğunu ünlü oyuncu Bekir Aksoy'un yaptığı galada gençler eğitimlerini ve yeteneklerini sergiledikleri skeç ve meddah gösterileri sundu. Ustaların ve akademili hocaların geldiği sanatçılarını yetiştirdiği "Beykoz Tiyatro Akademisi" düzenlenen galayla kültür sanat çevrelerine tanıtıldı.



"Geleceğiniz bugünde çok daha güzel olacak"



Galada konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Bu projenin paydaşı olduğunuz için sizi canı gönülden kutluyorum. İnanın İstanbul hiçbir ilçesinde Türkiye'nin hiçbir yerinde bu tür projeler bu kadar çok ilgi olmamıştır. En büyük ilgi Beykoz'da oldu ve bu güzelliği yaşatan sizlersiniz. Bu anlamlı projede sizlere emek veren katkı veren mesai arkadaşlarım, tiyatro sanatçısı arkadaşlarım, Milli Eğitim Müdürümüz, öğretmenlerimiz ve sizleri yetiştiren ailenizi de tebrik ediyorum, kutluyorum. Doğuştan hiç kimse her şeyi biliyor değildir. Dünyanın en popüler sanatçıları, müzisyenleri doğdukları zaman şarkıcı değildi. Çalıştılar, mücadele ettiler, yılmadılar ve başardılar. İnanın siz de başaracaksınız. Geleceğiniz bugünde çok daha güzel olacak. O güzelliği ortaya çıkaracak olan sizlersiniz" dedi.



Beykoz'un hikayesini yazacaklar



Kurulan Tiyatro Akademisinde ders almaya başlayan öğrenciler, yolda sokakta ya da alışverişte gördükleri her şeyin hikayesini yazacak. Akademi eğitimi bulunan ve çoğu akademisyen eğitici kadrosuyla senaryo derslerinin işleneceği Tiyatro Akademisi'nde, bu vesileyle Beykoz'un hikayesi yazılacak. - İSTANBUL