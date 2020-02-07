Beykoz'da Geleneksel Kapı Tokmakları Sergisi açıldı - Son Dakika
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Beykoz'da Geleneksel Kapı Tokmakları Sergisi açıldı

6 saat önce

Beykoz'da, Anadolu'nun zengin kültürünü, sosyal yaşantısını, sanat ve estetik anlayışını yansıtan "Geleneksel Kapı Tokmakları Sergisi" açıldı.

Beykoz'da Geleneksel Kapı Tokmakları Sergisi açıldı, System.String[]

Beykoz'da, Anadolu'nun zengin kültürünü, sosyal yaşantısını, sanat ve estetik anlayışını yansıtan "Geleneksel Kapı Tokmakları Sergisi" açıldı.


Beykoz Belediyesinin Anadolu kültür mirasını tanıtmak ve yeni nesillerle buluşturmak amacıyla düzenlediği sergide, mahir ustaların alın teriyle yüz yıllar boyu şekillenen kapı tokmakları el işçiliği örnekleri yer alıyor.


İlçe sakinlerinin merak ve ilgiyle karşıladığı "Geleneksel Kapı Tokmakları Sergisi"nin açılışı, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, koleksiyoner Yusuf İyilik, serginin küratörü Zerrin Gülsoy, sanatseverler ve ilçe sakinleriyle birlikte yapıldı.


Sergi için 19. yüzyıl başlarında Anadolu şehirlerinde evlerin, camilerin, hanların kapılarını süsleyen, ev sahiplerinin mesleği ve sosyal statüsü ve kimliği hakkında bilgiler veren parçalar seçildi.


Her biri boyutları, motifleri, süslemeleri ve şekilleriyle birbirinden ayrılan kapı tokmakları ait oldukları dönemin sanat ve estetik anlayışının yanı sıra misafirlik, eve geliş, kapı çalma, uğurlama gibi günlük ritüeller hakkında da bilgi veriyor.


Beykoz Belediyesi Binası Sergi Alanı'nda yer alan, Anadolu'da erkek ve kadınlar için farklı boyut ve ses tonunda tasarlanan tokmaklar, sergiyi ziyarete gelenlerin özellikle ilgisini çekiyor.


Alanda kaynana dilleri, zırzalı ve şifreli kilitler, kıvrımlı, el şeklinde, aynalı ve aynasız kapı tokmakları, yüzlerce yıllık geçmişin tanıklıklarını sunmak üzere ay sonuna kadar sanatseverleri ve meraklılarını bekliyor.

Murat Aydın, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:58 Kaynak: AA
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