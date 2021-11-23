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Beykoz'da gençlerin utandıran eğlencesi: Tarihi kalede mangal yaktılar - Son Dakika

Beykoz'da gençlerin utandıran eğlencesi: Tarihi kalede mangal yaktılar

23.11.2021 10:15

Beykoz'da gençlerin utandıran eğlencesi: Tarihi kalede mangal yaktılar Beykoz Yoros Kalesi'nde gençlerin mangal eğlencesi kamerada Beykoz'da tarihi Yoros Kalesi'ne çıkan bir grup genç, açtıkları yüksek ses müzik eşliğinde mangal yaktı.

Beykoz'da gençlerin utandıran eğlencesi: Tarihi kalede mangal yaktılar

Beykoz Yoros Kalesi'nde gençlerin mangal eğlencesi kamerada

İSTANBUL - Beykoz'da tarihi Yoros Kalesi'ne çıkan bir grup genç, açtıkları yüksek ses müzik eşliğinde mangal yaktı. Yaşanan o anlar kaleyi gezmeyen gelen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Beykoz Anadolu Kavağı'ndaki Yoros Kalesi'nde meydana geldi. Beykoz'daki tarihi kaleye çıkan bir grup genç, alanı gezmeye gelen vatandaşların şaşkın bakışları arasında yüksek ses müzik açıp, mangal yaktı. Kimseye aldırış etmeden eğlenmeye devam eden gençlerin pes dedirten anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaydı alan vatandaş ise, "Tarihi kalenin içi bu durumda. Mangal yakıyorlar. Davulla zurnayla eğleniyorlar. Şoktayım" diyerek tepki gösterdi.

Görüntülerde, kaleye çıkan bir grup gencin mangal yaktığı ve yüksek sesle müzik dinledikleri görülüyor.

Beykoz'da gençlerin utandıran eğlencesi: Tarihi kalede mangal yaktılar
Beykoz'da gençlerin utandıran eğlencesi: Tarihi kalede mangal yaktılar
Beykoz'da gençlerin utandıran eğlencesi: Tarihi kalede mangal yaktılar
Beykoz'da gençlerin utandıran eğlencesi: Tarihi kalede mangal yaktılar
Beykoz'da gençlerin utandıran eğlencesi: Tarihi kalede mangal yaktılar
Beykoz'da gençlerin utandıran eğlencesi: Tarihi kalede mangal yaktılar

Müzik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da gençlerin utandıran eğlencesi: Tarihi kalede mangal yaktılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beykoz'da gençlerin utandıran eğlencesi: Tarihi kalede mangal yaktılar - Son Dakika
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