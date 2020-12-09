Beykoz'da gıda zehirlenmesi şüphesi - Son Dakika

Beykoz'da gıda zehirlenmesi şüphesi

09.12.2020 21:01
Beykoz'da gıda zehirlenmesi şüphesi, System.String[]

Beykoz'daki bir sitenin inşaatında çalışan 62 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Beykoz'daki bir sitenin inşaatında çalışan 62 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çubuklu Mahallesi'ndeki bir site inşaatının şantiyesinde çalışan işçilerden 62'si, akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı.

İşçilerden 36'sı Beykoz Devlet Hastanesine, 26'sı ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gerekli tetkik ve tedavileri yapılan işçilerden 47'sinin taburcu edildiği, 15'inin ise tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beykoz'da gıda zehirlenmesi şüphesi - Son Dakika


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