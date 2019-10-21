Son Dakika Haberleri: "Beykoz'da güzel bir gün"
Son Dakika Güncel 'Beykoz'da güzel bir gün'

"Beykoz'da güzel bir gün"

2 saat önce

Öğrencilere kentlilik ve tarih bilinci aşılayan kültür hizmeti kapsamında Beykoz Belediyesi tarafından sabah saatlerinde okullarından alınan öğrenciler gün boyu ilçenin doğal, tarihi ve turistik mekanlarını rehberler eşliğinde gezerek yeni bilgilerle kuşanıyor.

Öğrencilere kentlilik ve tarih bilinci aşılayan kültür hizmeti kapsamında Beykoz Belediyesi tarafından sabah saatlerinde okullarından alınan öğrenciler gün boyu ilçenin doğal, tarihi ve turistik mekanlarını rehberler eşliğinde gezerek yeni bilgilerle kuşanıyor.


Aralık ayına kadar sürecek programdan ilçedeki 15 liseden 5 bin öğrenci yararlanacak.


Gezi güzergahında Küçüksu Kasrı, Küçüksu Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi, Anadoluhisarı Kalesi, Anadoluhisarı Namazgahı, Beykoz Korusu, Karlıtepe Mesire Alanı, Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi, Beykoz Mecidiye Kasrı, Polonezköy, Yuşa Tepesi, Poyrazköy, Yoros Kalesi, Riva ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü yer alıyor.


Beykoz Belediyesi etkinlikte ağırladığı öğrencilere gezi boyunca kahvaltı ve yemek ikramlarında bulunuyor.


Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, başlattıkları etkinlikle yeni nesillerin kökleriyle bağlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Her kentin bir ruhu vardır. Bu ruh, tarih boyunca mekana sinmiştir. Beykoz, güzel İstanbulumuzun tarihi birikimini, doğal güzelliğini, yaşama kültürünü hissettiren görülesi mekanlara sahip seçkin bir ilçedir." dedi.

Beykoz Belediyesi, Beykoz, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Balıkçının ağına 80 kiloluk yayın balığı takıldı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı İBB Haydarpaşa ve Sirkeci için hukuk mücadelesine start verdi Son Dakika: Kamu bankalarından reel sektöre yeni kredi destek paketi geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 12:08:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Beykoz'da güzel bir gün"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]