Beykoz'da her yıl 3 bin 700 aile et dağıtılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beykoz'da her yıl 3 bin 700 aile et dağıtılıyor - Son Dakika

Beykoz'da her yıl 3 bin 700 aile et dağıtılıyor

6 saat önce

Beykoz Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında adak kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Beykoz'da her yıl 3 bin 700 aile et dağıtılıyor, System.String[]

Beykoz Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında adak kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.


Hayırseverlerle ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü kuran Beykoz Belediyesi, ilçede adak kurbanı kestiren vatandaşların etlerini Sosyal Markete kayıtlı ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.


Yuşa Tepesi'nde bulunan adak kesim noktalarında adağı kesilen vatandaşların gönüllü olarak belediyeye bıraktıkları etler ekipler tarafından düzenli olarak alınarak her ay 200 aileye ikişer pay olacak şekilde evlere teslim ediliyor.


İlçedeki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren et dağıtımı hizmetinden toplamda her yıl 3 bin 700 aile yararlanıyor.


Adak paylarının ihtiyaç sahiplerine dağıtımın ardından mail ve kısa mesaj yoluyla adak sahiplerine bilgilendirme yapılıyor.

Beykoz Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:42 Kaynak: AA
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