Beykoz'da her yıl 3 bin 700 aile et dağıtılıyor - Son Dakika

Beykoz Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında adak kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.



Hayırseverlerle ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü kuran Beykoz Belediyesi, ilçede adak kurbanı kestiren vatandaşların etlerini Sosyal Markete kayıtlı ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.



Yuşa Tepesi'nde bulunan adak kesim noktalarında adağı kesilen vatandaşların gönüllü olarak belediyeye bıraktıkları etler ekipler tarafından düzenli olarak alınarak her ay 200 aileye ikişer pay olacak şekilde evlere teslim ediliyor.



İlçedeki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren et dağıtımı hizmetinden toplamda her yıl 3 bin 700 aile yararlanıyor.



Adak paylarının ihtiyaç sahiplerine dağıtımın ardından mail ve kısa mesaj yoluyla adak sahiplerine bilgilendirme yapılıyor.