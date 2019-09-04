Beykoz'da iett otobüsü alev alev yandı (1)
2 saat önce
BEYKOZ Anadolu Kavağı'nda seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı.
İstanbul DHA Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:08 Kaynak: DHA
- BEYKOZ Anadolu Kavağı'nda seyir halindeki İETT
otobüsü alev alev yandı. Anadolu Kavağı Yuşa yolu üzerinde Kavacık'a ilerleyen İETT otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otobüsteki 15 yolcu hemen tahliye edilirken otobüs alev alev yandı. İtfaiyenin müdahale ederek söndürdüğü otobüs kullanılmaz hale geldi.
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