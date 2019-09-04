Son Dakika Haberleri: Beykoz'da iett otobüsü alev alev yandı (1)
Son Dakika Güncel Haber

Beykoz'da iett otobüsü alev alev yandı (1)

2 saat önce

BEYKOZ Anadolu Kavağı'nda seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı.

Beykoz'da iett otobüsü alev alev yandı (1), System.String[]
İstanbul DHA - BEYKOZ Anadolu Kavağı'nda seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı. Anadolu Kavağı Yuşa yolu üzerinde Kavacık'a ilerleyen İETT otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otobüsteki 15 yolcu hemen tahliye edilirken otobüs alev alev yandı. İtfaiyenin müdahale ederek söndürdüğü otobüs kullanılmaz hale geldi.


İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beykoz'da İETT otobüsü alev alev yandı: 15 yolcu hemen tahliye edildi
Kürt İdris'in, Bülent Ersoy'un "Silahını ver" teklifine verdiği efsane yanıt Son Dakika: Ağustos'ta ihracat 13 milyar doları aştı Benzine 15 kuruş indirim bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:36:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beykoz'da iett otobüsü alev alev yandı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]