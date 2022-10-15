İETT otobüsünde kalp krizi geçirdi... Şoförün çabası, yolcuyu kurtarmaya yetmedi - Son Dakika
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İETT otobüsünde kalp krizi geçirdi... Şoförün çabası, yolcuyu kurtarmaya yetmedi

15.10.2022 10:54

İETT otobüsünde kalp krizi geçirdi.

İETT otobüsünde kalp krizi geçirdi... Şoförün çabası, yolcuyu kurtarmaya yetmedi

İETT şoförünü, kalp krizi geçiren yolculuğu hastaneye yetiştirmek için zamanla böyle yarıştı

İSTANBUL - Beykoz'da özel halk otobüsü şoförü, yolculuk sırasında kalp krizi geçiren yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye yetiştirdi. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Hastanede tedavi altına alınan yolcu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün sabah saat 08.45 sıralarında 15BK Dereseki- Kadıköy hattında çalışan C1502 kodlu özel halk otobüsünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kavacık Şehit Mustafa Yazıcı Parkı durağından yolcu alan şoför Aydın Sarı, otobüse binen Zekariya Teksal'ın ayakta durmakta zorlandığını fark etti. Diğer yolcuların yardımıyla Teksal'ın koltuğa oturmasını sağlayan şoför, Teksal'ın kalp krizi geçirmesinden şüphelenip, güzergahını hemen değiştirerek otobüsü en yakın Medistate Kavacık Hastanesi acil servisine doğru sürdü. Adeta zamanla yarışan otobüs şoförü, Zekariya Teksal'ı hastaneye yetiştirip acil servis ekiplerine teslim etti.

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Zekariya Teksal'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

O anlar kamerada

Öte yandan yolcunun fenalaştığı anlar otobüsün güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Şoförün, ayakta durmakta zorlanan Zekeriya Teksal'a "Dayı iyi misin? Hastaneye götüreyim mi seni?" diye sorduğu ve yolcuların yardımıyla oturmasını sağladığı görüldü.

Görüntülerde, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirmek için adeta zamanla yarışan otobüs şoförünün hastaneye gidişi, vatandaşların panik anları ve otobüsten indirilen Teksal'ın sedyeyle hastaneye taşınması yer aldı.

"Halka hizmet ediyoruz bizim için öncelik can"

Kalp krizi geçiren Hastaneye yetiştiren İett şoförü Aydın Sarı, "Her zaman olduğu gibi 15 BK hattında Dereseki çalışıyoruz. Sabah 08.00 seferini yapmak için Kavacık'a çıktım. Özgür Caddesi'ne, Özgür durağını geçtikten sonra yolcularımı almaya başladım. En son bir beyefendi koşarak geldi. Arabaya bindi, biner binmez bu ön kapının oradaki demire tutundu. Kilitlendi, gözleri yukarıya doğru döndü.. Dönünce ben de yolculara dedim ki gençlere dedim amcayı gidin tutun. Koltuğa oturtturun. Tabii zorla gençleri tabii amcayı tutturup koltuğa oturtturdum. Ben, dedim direkt hastaneye gideceğim. Tabii onun gözlerini kaydığını görünce, benim babamda da kalp krizi geçirdi. Direkt Kavacık Me Hastanesi'ne aciline direkt sürdüm. Orada zaten hemen kornayı çaldım. Geldiler amcayı aldılar arka koltuktan. Hastaneye yetiştirdim. Hemen filoyu aradım. Amirime olayla ilgi bilgi vererek güzergahıma döndüm. Bizim için ilk önce can, can taşıyoruz. Halka hizmet ediyoruz. Yolcuları panik yapmaları konusunda uyararak Hastaneye ulaştırdık" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Aydın Sarı, Kavacık, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İETT otobüsünde kalp krizi geçirdi... Şoförün çabası, yolcuyu kurtarmaya yetmedi - Son Dakika

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