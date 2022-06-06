Beykoz'da İETT otobüsünde taciz - Son Dakika
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Beykoz'da İETT otobüsünde taciz

06.06.2022 11:29
Beykoz'da İETT otobüsünde taciz

Beykoz'da İETT otobüsünde kadın yolcunun fotoğrafını çektiği iddia edilen şahıs, otobüsteki yolcular tarafından fark edildi.

Beykoz'da İETT otobüsünde kadın yolcunun fotoğrafını çektiği iddia edilen şahıs, otobüsteki yolcular tarafından fark edildi. Yolcuların tepkisi sonrası fotoğrafı çeken şahıs, "Kaçmam, Mühendisim ben, 2 çocuk babasıyım, özür dilerim" demesi dikkat çekti. Öte yandan tacizci şahıs yolcular tarafından polis ekiplerine teslim edildi.

Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Beykoz'da 16M numaralı İETT otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs kadın yolculardan birinin uygunsuz fotoğrafını çekti. Diğer yolcuların durumu fark etmesi üzerine otobüste bağrışmalar oldu. Uygunsuz fotoğrafı çekilen kadın, "Haklı felan değilsin, fotoğrafımı çekmek ne demek" diye tepki gösterdi. Otobüsteki yolculardan tarafından yaka paça yakalanan tacizci şahıs, "Kaçmam ben Mühendisim ben, 2 çocuk babasıyım, özür dilerim" demesi dikkat çekti. Tacizci şahsı yakalayan yolcu, cep telefonundan fotoğraflar kısmını açarak uygunsuz fotoğrafın çekildiğini doğruladı. Fotoğrafın çekildiğini doğrulayan yolcu, "Bu fotoğraf ne, 2 çocuk babasıyım diyorsun. Kızın fotoğrafını çekiyorsun" diyerek tepki gösterdi. Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Öte yandan yaka paça polis ekiplerine teslim edilen tacizci polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. O anlar kadın bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da İETT otobüsünde taciz - Son Dakika

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