BEYKOZ'DA İETT OTOBÜSÜNÜN 4 ARACA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
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BEYKOZ'DA İETT OTOBÜSÜNÜN 4 ARACA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

08.03.2022 11:33
BEYKOZ'DA İETT OTOBÜSÜNÜN 4 ARACA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

BEYKOZ'da, İETT otobüsü, başka bir İETT otobüs ile 3 otomobile çarptı.

BEYKOZ'da, İETT otobüsü, başka bir İETT otobüs ile 3 otomobile çarptı. Kazada otobüsün çarptığı otomobillerden biri, bodrum katındaki eve girdi. Kazada İETT otobüsünde bulunan 5 yolcu ile bodrum katındaki eve giren otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı otobüsteki kamera tarafından kaydedildi.

Kaza, dün saat 15.40 sıralarında Beykoz Çubuklu Mahallesi Çubuklu Caddesi'nde meydana geldi. Feribot iskelesindeki duraktan çıkan Birol Erener'in kullandığı 34 PG 0539 plakalı İETT otobüsünün, Üsküdar yönünde devam etiği sırada iddiaya göre gaz pedalı takıldı. Otobüs, önce karşı yönden gelen 34 RYC 61 plakalı İETT otobüsüne, ardından önünde seyreden 34 BOZ 694 plakalı otomobil ve yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi. Otobüs, 34 BOZ 694 plakalı otomobili önünde sürükleyip, yol kenarında bulunan 3 katlı ahşap binaya çarparak, durabildi. Sürüklediği otomobil de bodrum kattaki eve girdi. Otomobilin sürücüsü bulunduğu yerde sıkıştı. Otobüsteki 5 yolcu da yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan Beykoz Sahil yolu araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazayı anlatan otobüs şoförü Birol Erener, "Duraktan yolcuları aldım, çıktım. Yeşil ışık yandı, bu tarafa doğru geliyordum. Otobüsün gaz pedalı takıldı. Gaz pedalı takıldığı için duramadım. Önümdeki arabaya vurmak zorunda kaldım. Buradaki ATM'nin önündeki arabaya vurdum. Sonra bu araç oradan önüme takıldı en öndeki araç bu şekilde. Normalde gaz pedalı takılmasa bu şekilde bir kaza olmaz. Hata tamamen araçta, mekanik bir hatadan ötürü. Şoförlük hatası yok bu işte inceleyebilirler. Benim için hiçbir sıkıntı yok. Yaralılara da geçmiş olsun, Allah şifalarını versin. Can kaybı yok şu anda. 5-6 yaralı var galiba. Toplamda 3 otomobil 1 otobüse vurdum. Otomobilin 1 tanesi binanın içinde. Bu şekilde yani 30 kilometre ile giden bir araba olsa, o hızla bu arabayı buraya sokmaz. Tamamen otobüsün pedalına takılmasından ötürü çıkan bir kaza" dedi.

Kaza anı otobüsün kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYKOZ'DA İETT OTOBÜSÜNÜN 4 ARACA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEYKOZ'DA İETT OTOBÜSÜNÜN 4 ARACA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
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